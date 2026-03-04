Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας: Επιστημονική ημερίδα για τους σεισμούς του 1986

Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων μνήμης και επιστημονικής προσέγγισης των γεγονότων του 1986 και φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημασία της σεισμολογικής γνώσης, της ιστορικής τεκμηρίωσης και της εκπαίδευσης στην πρόληψη φυσικών καταστροφών. Παράλληλα, αποτελεί συνέχεια του 3ήμερου Συνεδρίου που διοργάνωσε το σχολείο το 2024 με θέμα «Η Καινοτομία στη Βθμια Εκπ/ση: Από τη Θεωρία στην Πράξη». Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 9.30 με αφίξεις και εγγραφές.

Θα ακολουθήσουν εισηγήσεις από διακεκριμένους επιστήμονες και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο Παναγιώτης Ανδριανόπουλος, Προϊστάμενος Γενικών Αρχείων του Κράτους-Τμήμα Νομού Μεσσηνίας, θα μιλήσει με θέμα «Ο σεισμός του 1986 στην Καλαμάτα μέσα από το υλικό των Γενικών Αρχείων του Κράτους-Τμήμα Νομού Μεσσηνίας». Η Βασιλική Κουσκουνά, Ομ. Καθηγήτρια Σεισμολογίας, Αναπλ. Διευθύντρια Ερευνητικού Ινστιτούτου ΕΚΠΑ «Πρόληψη και Εκπαίδευση στις Φυσικές Καταστροφές», θα αναπτύξει το θέμα «Οι σεισμοί που Άφησαν Ίχνη: Σεισμολογία, Ιστορία, Αρχεία και Εκπαίδευση». Η Αγγελική Μπαρμπεροπούλου, Γεωφυσικός στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ και Πρόεδρος του Tsunami Society International, θα προσεγγίσει το θέμα «Η ανατομία της καταστροφής: γεωφυσική, σεισμολογική και ιστορική προσέγγιση του σεισμού της Καλαμάτας (1986)». Ο Βασίλης Παπαευσταθίου, αντιδήμαρχος Καλαμάτας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας, θα μιλήσει με θέμα «Από το σεισμό στην Καλαμάτα του Μέλλοντος: σχεδιάζοντας μια πόλη για να ζει». Η Κ. Νάντια Σερεμετάκη (C. Nadia Seremetakis), Καθηγήτρια Ανθρωπολογίας και βραβευμένη/μεταφρασμένη συγγραφέας και ερευνήτρια της Νότιας Πελοποννήσου, θα παρουσιάσει την εισήγηση «Μνήμη και Υλικός Πολιτισμός – Η εμπειρία της Μεσσηνίας». Σημαντικό μέρος της ημερίδας θα αποτελέσουν οι παρουσιάσεις των μαθητών του σχολείου. Η Ομάδα «Μικροί Σεισμολόγοι» του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Καλαμάτας θα παρουσιάσει το θέμα «Η Ομάδα Μικρών Σεισμολόγων και η Εγκατάσταση Σεισμογράφου στο 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας», ενώ ο Όμιλος Ιστορίας θα μεταφέρει «Μαρτυρίες από τους σεισμούς της Καλαμάτας του 1986». Ενδιάμεσα, η Ευγενία Μπιτσάνη, Καθηγήτρια Πολιτιστικής/Πολιτικής Διοίκησης & Διαπολιτισμικών Σχέσεων Παν/μίου Πελ/σου, θα μιλήσει με θέμα «Τα τοπόσημα ως μνήμη των σεισμών του 1986 στην πόλη της Καλαμάτας».

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με τα συμπεράσματα της ημερίδας, ενώ θα ακολουθήσει μικρός μπουφές. Η ημερίδα αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, καθώς ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή αρκετά σχολεία και εκπαιδευτικοί από τη Μεσσηνία, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της επιστημονικής γνώσης για το μέλλον.