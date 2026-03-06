Δεκάδες ονόματα λείπουν από το κενοτάφιο του νεκροταφείου - Οι Καλαματιανοί εκτελεσθέντες αξίζουν πιο υπεύθυνη αντιμετώπιση

Το ζήτημα των δεκάδων – εκατοντάδων καλαματιανών πατριωτών που εκτελέστηκαν από τις Γερμανικές δυνάμεις κατοχής στο παλιό στρατόπεδο του 9ου Συντάγματος Πεζικού στην Καλαμάτα, στις 8 Φεβρουαρίου 1944, θέλει πιο οργανωμένη και πιο υπεύθυνη αντιμετώπιση και ανάδειξη. Και αυτή απαιτείται να γίνει, καθώς ο Δήμος διεκδικεί με πιο πιεστικό και οργανωμένο τρόπο την ένταξη της Καλαμάτας στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων της πατρίδας μας.

Την αφορμή για το σημερινό ρεπορτάζ μάς την έδωσε συμπολίτης μας, που μάς παραπονέθηκε ότι στο κενοτάφιο του νεκροταφείου για τους εκτελεσθέντες πατριώτες λείπει το όνομα συγγενή του, που επιβεβαιωμένα είχε εκτελεστεί.

Το όνομα του συγγενή του, αντίθετα, υπάρχει, όπως και άλλα καινούργια ονόματα στους πίνακες που έχουν εγκατασταθεί, στο νέο μνημείο το οποίο κατασκευάστηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στον τόπο της εκτέλεσης, στην είσοδο του παλιού στρατοπέδου “Παπαφλέσσα”.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας και από πηγές του Δήμου Καλαμάτας, τα ονόματα στο κενοτάφιο του νεκροταφείου είναι από παλιά, εδώ και πολλά χρόνια, μετά από ενημερώσεις των συγγενών, από την εποχή που κατασκευάστηκε και όπως φαίνεται με την αλφαβητική σειρά, μετά από τόσα χρόνια προστέθηκε μόνο ένα όνομα.

Με την δημοσιοποίηση και την αναβάθμιση (έστω και αυτή τη λειψή) της εκδήλωσης μνήμης και τιμής που οργανώνεται κάθε χρόνο στις 8 ή την πρώτη Κυριακή μετά τις 8 Φεβρουαρίου, υπήρξε ενδιαφέρον από συγγενείς εκτελεσθέντων που ενημέρωσαν το αρμόδιο Γραφείο του Δήμου και όλα τα ονόματα ανακοινώνονται στην εκδήλωση, κατά το προσκλητήριο των εκτελεσθέντων.

Παράλληλα, οι συγγενείς και ο Δήμος ενημέρωσαν την Περιφέρεια και αρκετά νέα ονόματα εκτελεσθέντων περιλαμβάνονται στους πίνακες του μνημείου στο παλιό στρατόπεδο.

Από αυτοψία που κάναμε, στο κενοτάφιο αναγράφονται 150 ονόματα εκτελεσθέντων πατριωτών και στο νέο μνημείο 201.

Μεταξύ των νέων ονομάτων που καταγράψαμε, είναι οι Σταύρος Ακλανασέας, Πέτρος Αριστομένης, Ηλίας Καλακάνης, Λεονάρδος Καριζώνης, Πανάγος Κουρουνιώτης, Παναγιώτης Κουφός, Απόστολος Λαμπρινόπουλος Παναγιώτης Μενετζίκος, Μηνάς Μπαρούνης, Φώτης Πατρίκης, Αλέκος Παυλόπουλος, Ηλίας Περδικούλης, Αριστομένης Πιττός, Σαράντος Πολυχρονόπουλος, Παναγιώτης Πουλάκης, Μιχάλης Πουλάργος, Γεώργιος Πτωχός, Πολυχρόνης Ρεϊτζόπουλος, Νικόλαος Ρένεσης, Πέτρος Ρόθος, Ηλίας Σπυρόπουλος, Γεώργιος Τζανακάκης, Παναγιώτης Τζουβελέκης, Βασίλης Τσάκας, Ηλίας Τσιμπούρης, Ιωάννης Τσινόρεμας, Αθανάσιος Χαλικούρτης, Γεώργιος Χανσής, Δημήτριος κι Εμμανουήλ Χατζηβαλάσης. Γεώργιος Χρονόπουλος.

Ολα τα επιβεβαιωμένα ονόματα των εκτελεσθέντων πρέπει να περιληφθούν και στα δύο μνημεία και στους δύο χώρους που πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης και τιμής. Και λέω επιβεβαιωμένα, γιατί στο νέο μνημείο υπάρχει όνομα καλαματιανού, που είχε συλληφθεί από τους Γερμανούς, αλλά τελικά δεν εκτελέστηκε.

Ακόμα, πολύ σημαντικό είναι να οριοθετηθεί και να αναβαθμιστεί ο χώρος στο παλιό στρατόπεδο, όπου το νέο μνημείο αναγέρθηκε μπροστά από την προτομή του στρατηγού Βενετσάνου Κετσέα και κρύβεται πίσω από αυτήν, ενώ ο χώρος μπροστά έχει ονομαστεί – υπάρχει και σχετική κατασκευή πλατεία υπουργού Ιωάννου Χαραλαμπόπουλου.