Ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Μεσσηνίας για την Ημέρα της Γυναίκας

Ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Μεσσηνίας, σε ένδειξη σεβασμού στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου), ως ημέρα μνήμης των αγώνων του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών, απευθύνει ένα χαιρετισμό, κάνει ένα μικρό αφιέρωμα στη Γυναίκα για τους αγώνες της, τις αμέτρητες πράξεις και επιτυχίες που σχετίζονται με την καταπολέμηση της χειραφέτησης των γυναικών και στέκεται δίπλα της, γιατί γνωρίζει ότι οι Δημοκρατίες μας είναι ισχυρότερες όταν οι γυναίκες συμμετέχουν ισότιμα.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι μια ημέρα για να αναγνωρίσουμε πόσο μακριά έχουν φτάσει, ως προς την ισότητα των φύλων, αλλά και πόσο δρόμο έχουμε ακόμα να διανύσουμε προς την κατεύθυνση αυτή.

Η Διεθνής Ημέρα Γυναικών γιορτάζεται σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Είναι μια ημέρα αφιερωμένη στην αναγνώριση των επιτευγμάτων των γυναικών, ανεξαρτήτως εθνικών, εθνοτικών, γλωσσικών, πολιτισμικών, οικονομικών ή πολιτικών διαφορών.

Από τα πρώτα χρόνια της, η Ημέρα της Γυναίκας απέκτησε μια νέα, παγκόσμια διάσταση, ενισχύοντας τόσο τις γυναίκες στις ανεπτυγμένες όσο και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Το διεθνές γυναικείο κίνημα, ενδυναμωμένο από τέσσερις παγκόσμιες διασκέψεις του Ο.Η.Ε. για τις γυναίκες, συνέβαλε στη θεμελίωση της ημέρας ως σημείου αναφοράς για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της συμμετοχής τους στην πολιτική και οικονομική ζωή.

Η Διεθνής Ημέρα Γυναικών αναγνωρίστηκε επίσημα από τα Ηνωμένα Έθνη το 1977 και προέκυψε από τις δραστηριότητες των εργατικών κινημάτων στις αρχές του εικοστού αιώνα στη Βόρεια Αμερική και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι βάσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας τέθηκαν από το εργατικό κίνημα του 1908, όταν 15.000 γυναίκες διαδήλωσαν στην Νέα Υόρκη διεκδικώντας μικρότερο ωράριο εργασίας, καλύτερες αμοιβές αλλά και δικαίωμα ψήφου. Ένα χρόνο αργότερα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Αμερικής κήρυξε την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας.

Η ημερομηνία της 8ης Μαρτίου επιλέχθηκε αφού οι Ρωσίδες απαίτησαν «Ψωμί και Ειρήνη» κατά τη διάρκεια μιας απεργίας εν καιρώ πολέμου το 1917.

Ενώ κάποτε οι γυναίκες δεν μπορούσαν να ψηφίσουν, τώρα ηγούνται χωρών. Ενώ κάποτε απαγορευόταν να εργαστούν, τώρα διαχειρίζονται εταιρείες. Παρ’ όλα αυτά ακόμα δεν υπάρχει πλήρης ισότητα.

Πριν από περισσότερα από 100 χρόνια, η πρώτη πορεία πραγματοποιήθηκε για τον τερματισμό των επιβλαβών συνθηκών στον χώρο της εργασίας, τα ίσα δικαιώματα, την ίση αμοιβή και τον τερματισμό της εκμετάλλευσης. Και δυστυχώς αυτοί οι στόχοι εξακολουθούν να είναι επίκαιροι σήμερα. Ο Ο.Η.Ε. παρατηρεί πως σήμερα έχουν σημειωθεί μικτές πρόοδοι. Η εκπροσώπηση των γυναικών στα κοινοβούλια έχει υπερδιπλασιαστεί από το 1995, αλλά τα τρία τέταρτα των βουλευτών εξακολουθούν να είναι άνδρες.

Το ποσοστό των γυναικών που λαμβάνουν κοινωνική προστασία αυξήθηκε παγκοσμίως κατά ένα τρίτο από το 2010 ως το 2023, αλλά δύο δισεκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια εξακολουθούν να ζουν σε περιοχές όπου δεν υπάρχει τέτοιου είδους προστασία. Εξάλλου οι διαφορές στην εργασία «βρίσκονται σε τέλμα εδώ και δεκαετίες», περίπου το 63% των γυναικών ηλικίας 25 με 54 ετών ασκούν κάποιο αμειβόμενο επάγγελμα, έναντι του 92% των ανδρών της ίδιας ηλικιακής ομάδας.

Η πρόοδος πρέπει να είναι γραμμική, αλλά πολύ συχνά συνοδεύεται από ένα βήμα πίσω, όπως έχει ειπωθεί. Μερικές φορές, ακόμη και όταν θεσπιστούν νόμοι και δικαιώματα, αγνοούνται ούτως ή άλλως. Για παράδειγμα: Παρά τους νόμους για την ενδοοικογενειακή βία, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την πρόσβαση σε νομική προστασία, η βία κατά των γυναικών βρίσκεται σε έξαρση.

«Ο μισογυνισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας ρατσισμός, ο πιο καθολικός, ο πιο βαθύς και ο πιο ύπουλος των ρατσισμών, ο πιο αξιοπρεπής και ο πιο εύκολος να εφαρμόσει κανείς».

Η δύναμη των γυναικών δεν βρίσκεται στο να στέκονται μόνες, αλλά στο να πορεύονται μαζί με εκείνους που σέβονται και στηρίζουν την αξία τους.

Όλοι μαζί χτίζουμε έναν κόσμο όπου ο σεβασμός, οι ίσες ευκαιρίες και η δικαιοσύνη πρέπει να συνιστούν αυτονόητες αξίες.

Η ισότητα στη ζωή, στη μόρφωση, στην υγεία, στην εργασία δεν είναι προνόμιο, ούτε παροχή του κράτους ή των εργοδοτών στις γυναίκες, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα άρρηκτα συνδεδεμένο με το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Προέχει άμεσα να συνειδητοποιήσουν οι γυναίκες την αυτονομία και αυτοτέλειά τους, ώστε ν’ αποκτήσουν κοινωνική ευθύνη και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους σ’ όλους τους χώρους και τα επίπεδα ζωής. Η ευαισθησία, το πρακτικό πνεύμα και η διορατικότητα τής δίνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην κοινωνική ζωή και όχι μόνο σήμερα. Υπάρχουν περίοδοι στην παγκόσμια ιστορία που γυναίκες ηγερίες κινούσαν τα νήματα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, πίσω από κάποιον άνδρα. Η Ασπασία, η Θεοδώρα, η Ιωσηφίνα οριοθέτησαν εποχές. Η γυναίκα ως αθάνατη αγαπημένη σφράγισε πολιτισμούς. Τα μεγάλα έργα του πνεύματος την είχαν ως οδηγητικό άστρο: Ιλιάδα – Ελένη, Οδύσσεια – Πηνελόπη, Φάουστ – Μαργαρίτα.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας μάς καλεί να αναλογιστούμε τις διεκδικήσεις για καλύτερες συνθήκες ζωής, για κοινωνική δικαιοσύνη, για ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση και την εργασία, για τη συμμετοχή όλων των γυναικών στην πολιτική και κοινωνική ζωή με αξιοπρέπεια. Οι αγώνες αυτοί συνεχίζονται αδιάκοπα και ανανεώνονται καθημερινά από τις γυναίκες του σήμερα, που με σθένος και αποφασιστικότητα διεκδικούν όσα για πολλούς θεωρούνται αυτονόητα και δεδομένα. Οι γυναίκες που μπορούν να κρατηθούν από εκείνο το ένα – εκείνο το «ουράνιο τόξο στα σύννεφα» – ως σύμβολο επιβίωσης, ελπίδας και μετασχηματισμού – από το ποίημα της Μάγια Αγγέλου «Προσπάθησε να γίνεις το ουράνιο τόξο στο σύννεφο κάποιου άλλου», μάς καλούν να μεταδώσουμε ελπίδα και φως ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές, αντανακλώντας το διαχρονικό μήνυμα της ποιήτριας για ανθεκτικότητα, μετασχηματισμό και αλληλεγγύη.

Τέλος, κοινωνίες που στηρίζονται στην ισόμετρη μεταχείριση των δύο φύλων και παρέχουν ίσες ευκαιρίες διάκρισης στη γυναίκα δημιουργούν τις προοπτικές και μια ανθρωπότητα πραγματικά ελεύθερη, πραγματικά ανθρώπινη. Και δεν θα ήταν υπερβολή, αν λέγαμε, πως ο δείκτης της πολιτισμικής εξέλιξης μιας κοινωνίας και ο συντελεστής ωριμότητάς της είναι κατευθείαν ανάλογος με τη θέση της γυναίκας στο συγκεκριμένο κοινωνικό σύστημα.

Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, απόλυτα η ρήση του Καρλ Μαρξ πως «η κοινωνική πρόοδος μπορεί να μετρηθεί από τη θέση της γυναίκας σε μια εποχή».

Αξίζει, λοιπόν, ως κοινωνία να δείχνουμε στη γυναίκα, αυτό το γλυκό και μαγευτικό θαύμα της φύσης όπου φέρνει την καινούργια ζωή στον κόσμο, τον αμέριστο σεβασμό μας, θαυμασμό και αγάπη μας και να είμαστε σίγουροι ότι εκείνη θα βρει τρόπο για να μας το ανταποδώσει!