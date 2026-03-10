Ημερίδα για τους σεισμούς στο 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο

Την ημερίδα παρακολούθησαν, πέρα από μαθητές και γονείς του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου, μαθητές, σχολικοί σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί από σχολεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και πολίτες της πόλης της Καλαμάτας. Χαιρέτισαν μεταξύ άλλων ο π. Γεώργιος Τσιριγώτης, ως εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, ο αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Στάθης Αναστασόπουλος και ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Κατά τις εργασίες, ο κ. Ανδριανόπουλος, προϊστάμενος των ΓΑΚ ν. Μεσσηνίας, παρουσίασε τα αρχεία και τα προγράμματα, που τα ΓΑΚ συμμετέχουν, δίνοντας έμφαση στο οπτικό, κι όχι μόνο, υλικό τους σχετικά με τους σεισμούς της Καλαμάτας το 1986. Ακολούθως, η κ. Κουσκουνά, Καθηγήτρια Ιστορικής Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ, έκανε μια αναδρομή στους καταγεγραμμένους σεισμούς στη νότια Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία, συγκρίνοντας τους καταστροφικούς σεισμούς στην Καλαμάτα τα έτη 1946-1947 με αυτούς του 1986. Εξαιρετικά τιμητική ήταν για την ημερίδα η παρουσία της κ. Σερεμετάκη, Καθηγήτριας Ανθρωπολογίας και βραβευμένης και πολυμεταφρασμένης διεθνώς συγγραφέα. Η κ. Σερεμετάκη, με αφορμή την ανάληψη το 1996 του πρότζεκτ για τη μνήμη των σεισμών του 1986 στην Καλαμάτα, επισήμανε την άρρηκτη συνύπαρξη της μνήμης με τις αισθήσεις και το συναίσθημα. Η κ. Μπαρμπεροπούλου, γεωφυσικός του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ και Πρόεδρος της Διεθνούς Κοινότητας Τσουνάμι, έδωσε μα αναλυτική γεωφυσική ανατομία του σεισμού της Καλαμάτας, εξηγώντας επιστημονικά το τι και το γιατί σε όσα έζησαν οι κάτοικοι της πόλης το 1986. Ο κ. Παπαευσταθίου, αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδεερότητας Καλαμάτας, παρουσίασε την πολεοδομική και περιβαλλοντική εξέλιξη της πόλης από το 1986, παραθέτοντας το όραμα και την οργανωμένη προσπάθεια για το οικολογικό κι ανθρώπινο μέλλον της. Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της Ημερίδας ήταν η παρέμβαση του τότε διασώστη στην πολυκατοικία, που κατέρρευσε ολοσχερώς στο Νησάκι το 1986 στους σεισμούς, κ. Γκραίκη. ο κ. Γκραίκης περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο την επέμβασή του στην εν λόγω πολυκατοίκια, ώστε να σωθούν ζωές συμπολιτών μας αλλά και το ψυχικό σοκ του στη θέα νεκρών συνανθρώπων μας κάτω από τα χαλάσματα. Από τις πιο σημαντικές στιγμές ήταν οι παρουσιάσεις, που προσέφεραν στο κοινό, οι μαθητές και οι μαθήτριές. "Πρόκειται πρωτίστως για την Ομάδα των Μικρών Σεισμολόγων μας, η οποία παρουσίασε την επιστημονική της δράση στο σχολείο, με αποκορύφωμά της την εγκατάσταση σεισμογράφου σ’ αυτό" αναφέρεται. Οι μαθητές και μαθήτριες που πλαισίωναν την ομάδα ήταν ο Βασίλης Αναγνωστόπουλος, ο Δημήτρης Χρυσός, η Κλειώ Χιώτη, η Μαίρη Φράγκου, ο Στάθης Τσάμης, η Βερενίκη Λεμπέση και ο Αλέκος Πατικόπουλος. Ωστόσο, πρόκειται ακόμα και για τον Όμιλο Ιστορίας του σχολείου μας: οι μαθητές Θοδωρής Διονυσόπουλος, Λέων Ντένσεμ, Γιάννης Κάτσος, Γιώργος Τασιόπουλος και Σωτήρης Λαγόπουλος παρουσίασαν μια σύντομη κοινωνική και πολιτιστική ιστορία της πόλης της Καλαμάτας τη δεκαετία του 1980 και μετά, επισημαίνοντας την ταυτότητα του νέου καλαματιανού πολίτη, που συγκροτήθηκε μετά το 1986 κι άλλαξε τη φυσιογνωμία της Καλαμάτας από ελληνική επαρχιακή μεταπολεμική πόλη σε σύγχρονη ευρωπαϊκή. Τα παιδιά στηρίχτηκαν στο Ψηφιακό Αρχείο Προφορικής Ιστορίας που έχει δημιουργηθεί στον Όμιλο Ιστορίας και σε συνεντεύξεις που πήραν από αφηγητές και από τον τότε δήμαρχο Καλαμάτας, Σταύρο Μπένο.