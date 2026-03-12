Δίκη Χρυσής Αυγής: Αναστολή ποινής του Δημήτρη Κουκούτση

Ενας από αυτούς τους πέντε στους οποίους ανεστάλη η ποινή είναι ο Μεσσήνιος Δημήτρης Κουκούτσης ενώ οι υπόλοιποι είναι οι Αντώνης Γρέγος, Αριστόδημος Δασκαλάκης, Μάρκος Ευγενικός και Θωμά Μαρία.
Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026 13:44
Δίκη Χρυσής Αυγής: Αναστολή ποινής του Δημήτρη ΚουκούτσηΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
«Οχι» στην παροχή ελαφρυντικών είπε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων στους περισσότερους κατηγορούμενους της Χρυσής Αυγής, αναγνωρίζοντας μόνο σε πέντε κατηγορούμενους κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.
