Δίκη Χρυσής Αυγής: Αναστολή ποινής του Δημήτρη Κουκούτση

«Οχι» στην παροχή ελαφρυντικών είπε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων στους περισσότερους κατηγορούμενους της Χρυσής Αυγής, αναγνωρίζοντας μόνο σε πέντε κατηγορούμενους κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.

Ενας από αυτούς τους πέντε στους οποίους ανεστάλη η ποινή είναι ο Μεσσήνιος Δημήτρης Κουκούτσης ενώ οι υπόλοιποι είναι οι Αντώνης Γρέγος, Αριστόδημος Δασκαλάκης, Μάρκος Ευγενικός και Θωμά Μαρία.