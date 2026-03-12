eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026 13:58

Αύξηση στις τιμές τον εισιτηρίων του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας

Γράφτηκε από την

Ανακοινώθηκαν οι νέες τιμές εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες είναι αυξημένες σύμφωνα με την Υ.Α. 37279/ΦΕΚ Β’/1258-06/03/2026.

Οι νέες τιμές των εισιτηρίων του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, διαμορφώνονται ως εξής:

Απλό εισιτήριο: Α Ζώνη: 1,30 €.

Μειωμένο εισιτήριο (φοιτητικό, πολύτεκνοι, μαθητικό): Α Ζώνη: 0,80 €

Μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών: Α Ζώνη (Απλό εισιτήριο): 60 €, Α Ζώνη (φοιτητικό, πολύτεκνοι, μαθητικό): 40 €.

Οι τιμές των επιβαρυμένων εισιτηρίων εντός του λεωφορείου παραμένουν ίδιες.

Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί με την προηγούμενη τιμή ισχύουν έως και δύο μήνες από την έκδοσή τους.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις