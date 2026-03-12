Αύξηση στις τιμές τον εισιτηρίων του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας

Οι νέες τιμές των εισιτηρίων του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, διαμορφώνονται ως εξής:
Απλό εισιτήριο: Α Ζώνη: 1,30 €.
Μειωμένο εισιτήριο (φοιτητικό, πολύτεκνοι, μαθητικό): Α Ζώνη: 0,80 €
Μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών: Α Ζώνη (Απλό εισιτήριο): 60 €, Α Ζώνη (φοιτητικό, πολύτεκνοι, μαθητικό): 40 €.
Οι τιμές των επιβαρυμένων εισιτηρίων εντός του λεωφορείου παραμένουν ίδιες.
Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί με την προηγούμενη τιμή ισχύουν έως και δύο μήνες από την έκδοσή τους.