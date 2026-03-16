Αντιδρούν και οι βενζινοπώλες της Μεσσηνίας: Το πλαφόν απειλεί τα πρατήρια καυσίμων

“Η επιβολή του πλαφόν με τον τρόπο που ορίστηκε από την κυβέρνηση, είναι η καταστροφή του κλάδου μας και δημιουργεί τεράστια προβλήματα, καθώς η επιταγή που μας έδωσε η κυβέρνηση να λειτουργούμε κάτω του κόστους και ουσιαστικά να μπαίνουμε μέσα, δεν μπορεί να γίνει δεκτή”, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ενωσης Βενζινοπωλών Μεσσηνίας Νίκος Πανούσης.

Η δήλωσή του αυτή έγινε πριν την έκτακτη γενική συνέλευση της Ενωσης το βράδυ του Σαββάτου 14 Μαρτίου, στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας, όπου οι παριστάμενοι βενζινοπώλες εξέφρασαν την έντονη αντίδρασή τους για το πλαφόν.

Επισήμανε, επίσης, ότι “τα 12 λεπτά μικτά ή 9,6 καθαρά είναι κάτω του κόστους λειτουργίας μας” κι εξέφρασε τη βεβαιότητα πως “αν αυτό το πλαφόν ισχύσει, θα κλείσουν και άλλα πρατήρια, πέρα από τα 300 που έκλεισαν με τον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς είναι μη βιώσιμα”.

Στην αρχή της συνέλευσης παρέστη και ο βουλευτής Περικλής Μαντάς, - είχαν κληθεί και οι άλλοι βουλευτές του νομού, αλλά οι Γιάννης Λαμπρόπουλος και Μίλτος Χρυσομάλλης είχαν ανειλημμένες υποχρεώσεις, όπως ανακοινώθηκε, – που άκουσε με κατανόηση τις θέσεις των βενζινοπωλών και δεσμεύτηκε να τις μεταφέρει στην κυβέρνηση.

“Μέχρι την Πέμπτη που θα ψηφιστεί, θα επικοινωνήσω και με συναδέλφους μου βουλευτές και με τον κ. Χατζηδάκη, που είναι υπεύθυνος. Στόχος της κυβέρνησης είναι να αρθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται”, ανέφερε ο Περ. Μαντάς.

Στη δήλωσή του ο κ. Πανούσης σημείωσε:

“Διαμαρτυρόμαστε εντόνως και συζητάμε τον τρόπο που θα αντιδράσουμε. Τα 12 λεπτά μικτά ή 9,6 καθαρά είναι κάτω του κόστους λειτουργίας μας. Αυτό οδηγεί σε ένα τεράστιο αδιέξοδο τις επιχειρήσεις μας και ζητάμε εναγωνίως να βρούμε τρόπο βελτίωσης. Εμείς ως πρατηριούχοι σε όλη την Ελλάδα επ’ ουδενί δεν σκεφτόμαστε παιχνίδια κερδοσκοπικά ή οτιδήποτε άλλο. Μας ενδιαφέρει μόνο η επιβίωση του κλάδου και τίποτα άλλο”.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο πρόεδρος της Ενωσης Βενζινοπωλών Μεσσηνίας παρατήρησε:

“ - Εχει συμβεί μια έντονη παραπληροφόρηση από διάφορα μέσα, τα οποία διασπείρουν ότι για τις αυξήσεις αυτές υπεύθυνοι είναι οι πρατηριούχοι. Αυτό επ’ ουδενί ισχύει. Να επισημάνω ότι λόγω των αυξήσεων, το κόστος των φόρων έχει αυξηθεί κατά 8,9% στο πετρέλαιο, οπότε ως συνέπεια η κυβέρνηση εισπράττει επιπλέον 8 λεπτά περίπου στο πετρέλαιο και 3 με 4 λεπτά στη βενζίνη σε φόρους, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Γύρω στο 1,09 υπολογίζεται ο φόρο στην αμόλυβδη και γύρω στα 0,72 λεπτά στο πετρέλαιο.

- Ολα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Ξεκινάμε στη γενική συνέλευση να συζητήσουμε με όλους τους συναδέλφους. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με όλες τις ομοσπονδίες σε όλο το νομό και δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθούμε αυτό που μας ζητάει η κυβέρνηση: να έχουμε ζημιογόνες επιχειρήσεις, να μπαίνουμε μέσα και να έχουμε όλη τη ρετσινιά ότι τάχα μου και δήθεν φταίμε εμείς για την αισχροκέρδεια. Η οποία φυσικά δεν έχει να κάνει με εμάς, αλλά έχει να κάνει με τις διεθνείς συγκυρίες

- Στην αρχή, από 28/2 όταν ήρθαν τα πρώτα μηνύματα για το κύμα ακρίβειας που θα έρθει, οι πολίτες έτρεξαν στα πρατήρια καυσίμων να εφοδιαστούν καθώς ήξεραν ήδη και από τον πρώτο πόλεμο της Ουκρανίας το κύμα ακρίβειας που θα ακολουθήσει, ενώ τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια κάμψη στη ζήτηση.

- Οταν το μπρεντ τρέχει στα 103 δολλάρια, δυστυχώς δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να υπάρχει λύση. Τα δυιλιστήρια τιμολογούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τον οποίο πραγματικά, εμείς και η κυβέρνηση αγνοούμε. Από κει και πέρα ξέχωρα από τα περιθώρια του διυλιστηρίου, τα μικρά περιθώρια των πρατηριούχων ουδεμία αξία έχουν στη διαμόρφωση της τιμής αυτής. Η φορολογία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο σίγουρα πρέπει να το εξετάσει έτσι και αλλιώς, ανεξαρτήτου καταστάσεως. Ευελπιστούμε να μην τα πράγματα τόσο ρευστά και να δοθούν λύσεις, καθώς οι συμπολίτες μας είναι αγανακτισμένοι.

- Με την επιβολή του πλαφόν στον πόλεμο της Ουκρανίας έκλεισαν 300 πρατήρια καυσίμων. Είναι βέβαιο ότι αν αυτό το πλαφόν ισχύσει, αυτό που μας ανακοίνωσαν και μας επέβαλαν, θα κλείσουν και άλλα πρατήρια, καθώς είναι μη βιώσιμα. Στον πόλεμο της Ουκρανίας τα έξοδα ήταν πολύ λιγότερα σε σχέση με σήμερα, οι μισθοί – και καλώς – έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και θα ξανααυξηθούν - με το καλό - τον Απρίλιο, τα ενεργειακά κόστη θα εκτοξευτούν. Τα χρηματοοικονομικά κόστη είναι πάρα πολλά και μεγάλα για εμάς, έχουμε 50% χρηματοοικονομικά αύξηση στα κόστη, λόγω των ανατιμήσεων κι έχουμε αύξηση στα POS. Και να σταθούμε στο θέμα των τραπεζών. Τέσσερις συστημικές τράπεζες με 4,6 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη, ενώ πέρυσι που υποτίθεται ότι η κυβέρνηση επέβαλε μέτρα στις τράπεζες για την αισχροκέρδεια. κέρδισαν 300 εκατομμύρια λιγότερα Οπότε, δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι και σε αυτό το κύμα του πλαφόν τελικά θα έχουμε λουκέτα. Και προφανώς φοβόμαστε ότι θα είναι περισσότερα από τα 300 που ήταν την προηγούμενη φορά”.