Νέοι βανδαλισμοί στο νεκροταφείο στο Πλατύ

Συγκεκριμένα, συγγενείς νεκρών που πήγαν στο νεκροταφείο, στους τάφους των ανθρώπων τους το Σάββατο το απόγευμα, αντίκρισαν το νερό να τρέχει “ποτάμι” στον δρόμο προς το νεκροταφείο και να υπάρχει πλημμύρα στο εσωτερικό, καθώς είχε σπάσει κεντρικός ύδρευσης του νεκροταφείου, ενώ και τα λάστιχα είχαν κοπεί σε αρκετά σημεία.

Ειδοποιήθηκε ο πρόεδρος της Κοινότητας Σπύρος Μαρούλης, που έσπευσε στο νεκροταφείο, έκλεισε το νερό που έτρεχε και διαπίστωσε ότι είχαν κλαπεί γύρω στις 10 βρύσες και τα μπρούτζινα “Τ”, σε σημεία σύνδεσης στα λάστιχα, τα οποία είχαν κοπεί.

Οπως μας επισήμανε ο πρόεδρος στο Πλατύ, πρόκειται για ολοκληρωτική καταστροφή του δικτύου ύδρευσης του νεκροταφείου, τη χειρότερη που έχει γίνει, καθώς τις προηγούμενες 4 φορές είχαν κόψει μόνο τα λάστιχα.

Ο Σπ. Μαρούλης εξέφρασε τη δική του και μετέφερε και την αγανάκτηση των συγχωριανών του, που βλέπουν για μια ακόμα φορά να βανδαλίζεται ο ιερός χώρος του νεκροταφείου.

Γ.Σ.