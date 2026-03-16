Εκδήλωση στην Καλαμάτα για ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό

Εκδήλωση - συζήτηση για τους στρατηγικούς κινδύνους του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας, το παρόν και το μέλλον του, πραγματοποιείται αύριο Τρίτη 17 Μαρτίου στις 6.30 το απόγευμα, στη Καλαμάτα, ξενοδοχείο “Rex”.

Στην εκδήλωση που οργανώνουν το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ, το παράρτημα Μεσσηνίας της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών (ΠΕΣΕΚ) και συνταξιουχικά - εργατικά σωματεία του νομού, ομιλητής θα είναι ο Βαγγέλης Κουμαριανός, καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.

Χθες σε συνέντευξη Τύπου στο “Rex”, o πρόεδρος της ΠΕΣΕΚ (πρώην πρόεδρος της ΟΛΜΕ) Γρηγόρης Καλομοίρης μίλησε για “θέμα δραματικά επίκαιρο και για δραματικές ανατροπές του ασφαλιστικού τα τελευταία 15 χρόνια. Για νόμους που έχουν ξεκινήσει να ψηφίζονται από το 1992 και για μνημονιακοούς νόμους που οδήγησαν σε δραματική μείωση των συντάξεων, στην αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και στον περιορισμό των παροχών στους συνταξιούχους”.

Επισήμανε ότι “η συζήτηση είναι αναγκαία σε μια περίοδο που το ασφαλιστικό βρίσκεται στο στόχαστρο” και στάθηκε στον κίνδυνο να μειωθούν ακόμα περισσότερο οι ήδη κουτσουρεμένες επικουρικές συντάξεις ή και να καταργηθούν πλήρως με την ενσωμάτωσή τους στις κύριες.

Ο πρόεδρος του Ν.Τ. Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς ανέφερε ότι “οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν ενημέρωση” κι εξέφρασε την ανησυχία του για “κατάρρευση ασφαλιστικών ταμείων κι εκποίηση της περιουσίας τους”.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Χριστίνα Λαδά στάθηκε στους νόμους “Κατρούγκαλου, Βρούτση και Γεωργιάδη που οδήγησαν σε συντάξεις ψίχουλα και αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης”.

Ο εκπρόσωπος της τοπικής Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών Βασίλης Τσουλάκος δήλωσε ότι “ζητάμε τα λεφτά που μας έχουν κρατήσει. Ενώ υπάρχει δημοσιονομικός χώρος δεν δίνουν πίσω την 13η και τη 14ηυ σύνταξη” κι έκανε λόγο και για ζήτημα επιβίωσης των συνταξιούχων.

Γ.Σ.