Πρωτοποριακή δράση στο Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας: Η κλιματική αλλαγή στις οθόνες των λεωφορείων

Εξι ενημερωτικά βίντεο για την κλιματική αλλαγή προβάλλονται στις ψηφιακές ενημερωτικές οθόνες 16 αστικών λεωφορείων της Καλαμάτας, σε μια πρωτοποριακή δράση όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχημένη δράση του “κλιματικού λεωφορείου”, ο Μάκιος Νάσος, Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας, εγκαινιάζει μία νέα, καινοτόμα δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Η προβολή των συγκεκριμένων βίντεο πραγματοποιείται με την άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα της Γενικής Διεύθυνσης Δράσης για το Κλίμα (DG CLIMA), με τη συμβολή του οργανισμού ΙΝΖΕΒ, ο οποίος αποτελεί τον Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα στην Ελλάδα και έχουν ως βασική θεματολογία: την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της, μηνύματα από παιδιά και εφήβους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050

Οπως αναφέρει το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας, “καθημερινά, τα λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα μέσα στον αστικό ιστό και εξυπηρετούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες. Αξιοποιώντας αυτές τις ψηφιακές οθόνες για την ενημέρωση των επιβατών, η νέα αυτή δράση μετατρέπει τις δημόσιες μετακινήσεις σ’ ένα κινητό μέσο κλιματικής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Η προβολή αυτών των βίντεο στα αστικά λεωφορεία θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την κλιματική αλλαγή. Καθώς τα λεωφορεία κινούνται καθημερινά σ’ όλη την πόλη της Καλαμάτας και εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό επιβατών, το μήνυμα για την προστασία του πλανήτη και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής φτάνει σ’ ένα ευρύ και διαφορετικό κοινό, μετατρέποντας τη δημόσια μετακίνηση σε μια ευκαιρία ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Παράλληλα, η δράση αυτή ενισχύει την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών και επισκεπτών και την υιοθέτηση πιο βιώσιμων στάσεων και συμπεριφορών στην καθημερινή τους ζωή. Ταυτόχρονα ενισχύει και τις προσπάθειες της πόλης μας για ενημέρωση, αφού η Καλαμάτα αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής αποστολής Mission: 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030”.

Η ανακοίνωση του Αστικού ΚΤΕΛ επισημαίνει ακόμη ότι “η υιοθέτηση και υλοποίηση της πρωτοβουλίας του Πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Νάσου Μάκιου, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ενεργού συμβολής του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του επιβατικού κοινού σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Επίσης, πρωτοβουλίες όπως η συγκεκριμένη, αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι τοπικοί φορείς και οργανισμοί στη συλλογική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ενημέρωσης και της περιβαλλοντικής συνείδησης της κοινωνίας, προωθώντας υπεύθυνες στάσεις και πρακτικές για ένα βιώσιμο μέλλον”.