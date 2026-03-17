Δύο στέγες για άτομα με αυτισμό στην Καλαμάτα

Οι στέγες αυτές, έρχονται σε συνέχεια των προσπαθειών του Συλλόγου, να ανταποκριθεί στο διαχρονικό αίτημα των οικογενειών ατόμων με αυτισμό, για εξασφάλιση άνετης και ποιοτικής διαβίωσής τους, όταν δε θα μπορούν να στηριχθούν από την οικογένειά τους. Οι δύο αυτές ΣΥΔ βρίσκονται στην Καλαμάτα, επί της οδού Τροίας 20 και έχουν δυνατότητα φιλοξενίας 8 ατόμων η πρώτη και 4 ατόμων η δεύτερη. Στις ΣΥΔ, παρέχεται εικοσιτετράωρη διαβίωση, με ασφάλεια, άνεση και ελεύθερη έκφραση της ατομικότητάς τους. Επιδίωξη είναι να νιώθουν οικεία με ζεστασιά, αγάπη και θαλπωρή, αφού αυτό στην πραγματικότητα είναι το σπίτι τους, χωρίς να αποκόπτονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον, στο μέτρο του δυνατού.

Στις ΣΥΔ, δύνανται να υπαχθούν άτομα με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού (ΔΑΦ) άνω των 18 ετών, μετά από βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας, η οποία συντάσσεται από Κοινωνικό Λειτουργό δημόσιου νοσοκομείου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μέλους του ΣΚΛΕ με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Σημειώνεται επίσης, ότι οι αιτήσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στην δημοσιευμένη πρόσκληση), θα εξετασθούν με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων. Η ένταξη ή όχι των ωφελούμενων στις ΣΥΔ εξετάζεται από Διεπιστημονική Ομάδα, οριζόμενη από το Δ.Σ. του Συλλόγου. Στη συνέχεια εγκρίνεται από το Δ.Σ. μετά από την εισηγητική έκθεση της Διεπιστημονικής Ομάδας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του Συλλόγου, στις Εργατικές Κατοικίες Ασύλου, στην Καλαμάτα, καθημερινά από Δευτέρα – Παρασκευή και 11 π.μ. – 4 μ.μ. είτε με αποστολή μέσω courier στο όνομα του Συλλόγου, στην ίδια διεύθυνση.

Η πρόσκληση καθώς και η αίτηση συμμετοχής διατίθενται από το «Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Μεσσηνίας», και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, στη διεύθυνση www.autismmessinias.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Συλλόγου, στο 2721089978, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.