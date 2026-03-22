Ο Σωτήρης Καλυβάτσης σε ρόλο «Caveman» στην Καλαμάτα

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φοράει προβιά (γνωστού οίκου μόδας) και ανεβαίνει στη σκηνή, για να γίνει ο σύγχρονος «Caveman»: ο άνθρωπος των σπηλαίων της διπλανής πόρτας, ένας πρωτόγονος με Wi-Fi, τηλεκοντρόλ και πιστωτική. Είναι έτοιμος να αποδείξει ότι το αιώνιο μπρα-ντε-φερ μεταξύ άνδρα και γυναίκας ξεκίνησε πολύ πριν ανακαλύψουμε το delivery, το Tik-Tok και το γάλα αμυγδάλου. Στην Καλαμάτα, η παράσταση θα ανέβει την Κυριακή 5/4 στις 8 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Το παγκόσμιο φαινόμενο «Caveman» - η πιο επιτυχημένη κωμωδία για της σχέσεις των δύο φύλων- είναι εδώ, με πολύ γέλιο, αυτοσαρκασμό, συγκίνηση, χορό, τραγούδι, μπαλέτα, λιοντάρια, κροκοδείλους, ένα μοναδικό υπερθέαμα με χιλιάδες κομπάρσους και προϊστορικές αλήθειες που σπάνε κόκαλα (μαμούθ)! Μια παράσταση που απαντά στα μεγάλα ερωτήματα: Γιατί οι άντρες δε βρίσκουν ποτέ τα πράγματά τους; Γιατί οι γυναίκες επιμένουν να μιλάνε για τα συναισθήματά τους… τώρα; Γιατί ένας άνδρας από την πολλή στοχοπροσήλωση, χάνει και το στόχο και την προσήλωση; Γιατί η απάντηση μιας γυναίκας είναι αυτή που πάντοτε επαναπροσδιορίζει την ερώτηση;

Και, τελικά, υπάρχει ζωή μετά το γάμο;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Caveman ο Σωτήρης Καλυβάτσης, Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιώργος Γαλίτης,

Σκηνικά-κοστούμια: Ντέιβιντ Νεγρίν, Φωτισμοί: Θεόδωρος Γκόγκος, Μουσικό Ηχοτόπιο: Νίκος Ασημάκης, Βοηθός Σκηνογράφου: Ξένια Κούβελα, Creative Agency: GridFox, Καλ/κή Δ/νση: Λευτέρης Πλασκοβίτης, Παραγωγή: Non Grata Productions. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.