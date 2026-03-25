Καλαμάτα: Συγκέντρωση κατά της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο

Συγκέντρωση κατά της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή πραγματοποιούν εργατικά σωματεία της Μεσσηνίας στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 6.30 το απόγευμα.

Μεθαύριο Πέμπτη 26 του μήνα το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ οργανώνει σύσκεψη στις 6 το απόγευμα, στα γραφεία της Α’ ΕΛΜΕ.

Το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας, αφού αναφέρει ότι “η επέμβαση στο Ιράν και η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή από τις ΗΠΑ και Ισραήλ οδηγούν σε έναν πόλεμο που παίρνει παγκόσμια διάσταση”, παρατηρεί, μεταξύ άλλων: “Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει ιστορική ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό. Με την στήριξή της στην εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και την κλιμακούμενη φωτιά που έχει ανάψει σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, εμπλέκει την χώρα μας ακόμα πιο βαθιά στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση που γενικεύεται σε όλο τον κόσμο. Η αποστολή ελληνικών φρεγατών και πολεμικών αεροσκαφών για την προστασία των βρετανικών βάσεων και των υπόλοιπων υποδομών του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην Κύπρο, μόνο για την προστασία του Κυπριακού λαού δεν είναι και αξιοποιούνται για τους πολεμικούς σχεδιασμούς στην περιοχή.

Δεν δεχόμαστε να πληρώσουμε εμείς τις συνέπειες αυτής της εμπλοκής. Δεν δεχόμαστε να αποτελέσουμε στόχος αντιποίνων για έναν πόλεμο που δεν είναι δικός μας. Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση να υιοθετεί το σύνολο των άθλιων προσχημάτων που αξιοποίησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ για το νέο μακελειό”.

Τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε εμείς. Η κυβέρνηση δεν έχει καμιά νομιμοποίηση να στηρίζει τη σφαγή άλλων λαών και να μας κάνει στόχο. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον ιρανικό λαό και όλους τους λαούς που είναι για άλλη μια φορά τα θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας. Οι λαοί είναι οι μόνοι αρμόδιοι για να καθορίσουν την τύχη του τόπου τους, παλεύοντας για ένα μέλλον χωρίς πολέμους κι εκμετάλλευση”.

Το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα καλεί “όλους τους εργαζόμενους να ξεσηκωθούμε τώρα, πριν να έρθει η σειρά μας. Να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο. Να δυναμώσει ο αγώνας, ώστε να μπει φρένο στα σχέδια που μετατρέπουν τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου και στόχο αντιποίνων. Να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις, από τη Σούδα της Κρήτης μέχρι την Αλεξανδρούπολη και τη Λάρισα, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψουν όλες οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού, τα F-16 και κάθε ελληνικό πολεμικό μέσο που βρίσκεται εκτός συνόρων”.