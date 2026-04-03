Καλαμάτα: Οικοδόμος έπεσε από τον 4ο όροφο!

Το ατύχημα έγινε στη διασταύρωση των οδών Σπετσών και Θουκυδίδου με τον 59χρονο οικοδόμο να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει από σκαλωσιά του 4ου ορόφου!

Αμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στα επείγοντα του Νοσοκομείου Καλαμάτας για τις πρώτες βοήθειες.

Να σημειωθεί πως ο άτυχος οικοδόμος είχε τις αισθήσεις του μετά την πτώση. Στο σημείο βρέθηκε και η Αστυνομία που πήρε καταθέσεις για τα ακριβή αίτια του εργατικού ατυχήματος.