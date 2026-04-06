Ενώ οι συνεχείς βροχοπτώσεις καθυστερούν τις εργασίες: Νέα παράταση για τα αρχαία στην πλατεία Υπαπαντής

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν καθυστερήσει τις εργασίες προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων στη ΝΑ γωνία της Υπαπαντής.

Για τον λόγο αυτό, πριν από έναν μήνα η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας ενέκρινε παράταση για άλλους 3 μήνες, μέχρι τις 6 Ιουνίου, για την ολοκλήρωση της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για τα αρχαία στην πλατεία Υπαπαντής.

Η διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας Ευαγγελία Μηλίτση επισήμανε στην “Ε” ότι μέσα στη νέα παράταση που δόθηκε, θα ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων.

Για τις εργασίες που γίνονται και το πώς πρόκειται να διαμορφωθεί ο χώρος με τα ευρήματα, η κ. Μηλίτση μας ενημέρωσε ότι: Θα υπάρχει πρόσβαση ΑμεΑ με ράμπα από τη βορειοδυτική πλευρά. Από τη δυτική πλευρά θα είναι η είσοδος για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Θα φτιαχθούν σκάλα και βαθμίδες στον χώρο θέασης για τις 5 - 6 πέτρες ευρήματα κι ενημερωτική πινακίδα.

Για τα νερά που μπαίνουν και πλημμυρίζουν τον χώρο, έχει δοθεί λύση με υδραυλική μελέτη, με αντλία αποστράγγισης και με φυσική ροή. Στον αρχαιολογικό χώρο θα καταλήγουν πολύ λιγότερα νερά, καθώς τα νερά από την πλατεία Υπαπαντής δεν θα μπαίνουν σε αυτόν.

Τα ευρήματα αφορούν άντηρα, τοιχία αντιστήριξης, ένα τεχνικό έργο της Ελληνιστικής – Κλασικής εποχής και είναι τμήμα των Αρχαίων Φαρών.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΟΡΩΝΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

Αρχαία κατάλοιπα – αγωγοί παροχέτευσης ομβρίων έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα στην Κορώνη, κατά τις εργασίες στο έργο της αποχέτευσης και στο έργο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, πριν την Καζάρμα και σε άλλα σημεία.

Οπως μας είπε η κ. Μηλίτση, υπάρχει αρχαιολογική παρακολούθηση στα έργα αυτά και τα ευρήματα ερευνώνται και θα εκτιμηθούν στο τέλος των έργων, θα γίνει η αποτύπωση και τεκμηρίωση που προβλέπεται. Για το αν θα παραμείνουν ή θα θαφτούν, αυτό αφορά κυρίως τον οδικό άξονα, θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες του έργου και τη σημασία των ευρημάτων.

Γ.Σ.