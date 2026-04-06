Αγανάκτηση για την παραβατικότητα στο Αριοχώρι

Συνάντηση κατοίκων πραγματοποιήθηκε χθες στο Αριοχώρι με κύριο θέμα την αυξανόμενη παραβατικότητα που ταλανίζει την περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εκφράστηκε έντονη ανησυχία και αγανάκτηση από τους κατοίκους. Τονίστηκε ότι η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων από την πολιτεία, την κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο και την τοπική αυτοδιοίκηση έχει οδηγήσει σε ένα κλίμα ανασφάλειας. Οι κάτοικοι δήλωσαν ότι πλέον φοβούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους και ανησυχούν καθημερινά για την ασφάλεια των οικογενειών και των περιουσιών τους.

Οι κάτοικοι του Αοιοχωρίου αποφάσισαν ομόφωνα να προχωρήσουν σε άμεσες ενέργειες.

Απαιτούν:

Την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Την ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιοχή. Την ενεργή παρέμβαση του Υπουργείου, των βουλευτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Δημάρχου. Δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν θα ανεχθούν άλλο την αδιαφορία και την εγκατάλειψη. Βασικός στόχος όλων είναι ένας: να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας, ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να ζουν και να κοιμούνται ήσυχοι στα σπίτια τους.