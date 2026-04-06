Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του «Παμίσου»

Στις σελίδες του τεύχους φιλοξενούνται θέματα τοπικής ιστορίας και πολιτισμού, όπως η ανακοίνωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Η εξουσία του κακού», του Θόδωρου Λιανού στη Μεσσήνη στις 9 Μαΐου, το ποίημα "των Τεμπών οι 57" της Βασιλικής Πατρίκη-Παπουτσή, η πρόταση του Συλλόγου για τη σύσταση Καρναβαλικής Επιτροπής ως θεσμοθετημένης μορφής, με στόχο την οργάνωση του επόμενου 167ου Καρναβαλιού, αφιέρωμα στον ποιητή Σαράντο Ντουφεξή, η αποκατάσταση των Ρωμαϊκών λουτρών στην αρχαία Μεσσήνη από την Εύη Λαμπροπούλου, το ηλεκτρονικό βιβλίο του Ηλία Μπιτσάνη «Το Νησί την εποχή του Καποδίστρια», καθώς και το κείμενο "Κηπάρια της Μεσσήνης" του Ηλία Μπιτσάνη. Επίσης, περιλαμβάνονται αφιερώματα στην παλιά, σημαντική νησιώτικη οικογένεια Σταμπολτζή, ποιητικά έργα και λογοτεχνία τοπικού ενδιαφέροντος, καθώς και κείμενα μνήμης για τα μέλη της κοινότητας που έχουν φύγει.

Το τεύχος καλύπτει επίσης επίκαιρα νέα και ανακοινώσεις, όπως την εκλογή του Ηλία Βασιλαδιώτη ως προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, την προαγωγή του Παναγιώτη Πούπουζα σε υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, την έγκριση αντιπλημμυρικών έργων στον Πάμισο και τη δημιουργία Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα για Ρομά.