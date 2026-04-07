Εγκαινιάζεται η έκθεση του Εργαστηρίου Σχεδίου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ετήσια έκθεση των σπουδαστών του Εργαστηρίου Σχεδίου Καλαμάτας στο Πνευματικό Κέντρο. Τα εγκαίνια θα γίνουν σήμερα στις 6 μ.μ.

Στην έκθεση, η οποία θα ολοκληρωθεί την Μ. Πέμπτη, παρουσιάζονται έργα μαθητών όλων των τμημάτων Προετοιμασίας Πανελληνίων, στο Γραμμικό, Αρχιτεκτονικό και Ελεύθερο Σχέδιο. Οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ. και από τις 5 μ.μ. έως τις 9 μ.μ., ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη.

Λίγα λόγια για το Εργαστήρι Σχεδίου…

Το Εργαστήρι Σχεδίου Καλαμάτας λειτουργεί από το 2019 στην Καλαμάτα και δημιουργήθηκε από την αρχιτέκτονα Θάλεια Παπουτσάκη. Στον χώρο του διδάσκονται τα Ειδικά μαθήματα του Γραμμικού και του Ελεύθερου σχεδίου που απαιτούνται στις Πανελλήνιες εξετάσεις για τις Αρχιτεκτονικές σχολές, τις σχολές Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, της Γραφιστικής και της Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων τέχνης.