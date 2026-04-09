Πασχαλινή διακόσμηση με την οπτική του φενγκ σούι

Η θετική ενέργεια του φενγκ σούι θα μας βοηθήσει, να επωφεληθούμε ενεργειακά όσο το δυνατό περισσότερο από αυτές τις ιδιαίτερες μέρες και να στηρίξουμε τον εαυτό μας στην διαδικασία αυτή, της αναγέννησης.



Η κ. Ευθυμία Α. Μισιρλή, Μηχανολόγος-Μηχανικός και Ειδικός σύμβουλος Σύνθετης Ενεργειακής Ψυχολογίας και Ευνοϊκής Χωροθεσίας Feng Shui προτείνει…





Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Δρακουλάκου





Επιλέγουμε για την διακόσμηση του σπιτιού μας τα κατάλληλα χρώματα, σχέδια και διακοσμητικά ανάλογα με την θέση που θα έχει το τραπέζι της γιορτής στον χώρο μας, είτε αυτό βρίσκεται στην τραπεζαρία, στην κουζίνα ή σε ένα μέρος του σαλονιού μας.

Το τραπέζι που μαζεύονται τα αγαπημένα πρόσωπα μιας οικογένειας είναι σύμφωνα με το φενγκ σούι ο πιο καθοριστικός παράγοντας στην ροή της ενέργειας σε έναν χώρο, γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η θέση του και η διακόσμησή του.



Συνεπώς, εάν το τραπέζι μας είναι:



Στα Νοτιοδυτικά θα επιλέξουμε γαλάζιες και μπλε αποχρώσεις στα υφάσματα που θα χρησιμοποιήσουμε όπως επίσης θα τοποθετήσουμε γυάλινα διακοσμητικά και βάζα στο φυσικό διάφανο χρώμα τους.



Στο Κέντρο, στα Νοτιοανατολικά θα επιλέξουμε κόκκινα, μωβ, πορτοκαλί. κίτρινα, μπεζ, καφέ, κεραμιδί χρώματα, σχήματα με γωνίες και διακοσμητικές πετρούλες και κεριά όπως επίσης πορσελάνινα βάζα και κηροπήγια.

Σε αυτή την πλευρά του χώρου μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε κλαδιά πορτοκαλιάς ή και νεραντζιάς, και βιολέτες σε αυτά τα χρώματα του στοιχείου της φωτιάς (κόκκινο, μωβ, πορτοκαλί) που ενεργειακά φέρνουν κοινωνική αναγνώριση, επιτυχία σε συναισθηματικό και οικογενειακό επίπεδο.



Στα Δυτικά, στα Ανατολικά και στα Βόρεια θα προτιμήσουμε μεταλλικά χρώματα όπως χρυσό, ασημί, μπρονζέ, χάλκινο, γκρι με μικρές προσθήκες μπλε και μαύρου χρώματος. Παράλληλα θα τοποθετήσουμε μεταλλικά ή γυάλινα διακοσμητικά σε οβάλ ή στρογγυλό σχήμα χωρίς γωνίες που προσδίδουν σταθερή ροή ενέργειας, κίνητρο για καλύτερη επικοινωνία και διαλλακτικότητα με τα άτομα γύρω μας.



Τέλος, στα Νότια και στα Βορειοανατολικά, και βορειοδυτικά θα επιλέξουμε πράσινο και μπλε χρώμα σε όλες τους τις αποχρώσεις όπως επίσης και διακοσμητικά σε παραλληλόγραμμο σχήμα ενώ παράλληλα θα τοποθετήσουμε λουλούδια όπως πασχαλιές, κρίνους, τουλίπες, κυκλάμινα που προσδίδουν θετική ενέργεια φενγκ σούι ειδικά σε αυτές τις πλευρές του χώρου μας.





Ευθυμία Α. Μισιρλή



Μηχανολόγος-Μηχανικός,



Ειδικός σύμβουλος Σύνθετης Ενεργειακής Ψυχολογίας & Ευνοϊκής Χωροθεσίας Feng Shui www.fengshuiinteriordesign.gr