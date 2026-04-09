Μεσσηνία: Μεγάλες αποκλίσεις στις μισθώσεις των παραλιών - 11.883 ευρώ η υψηλότερη, κάτω από 200 ευρώ οι χαμηλότερες

Με μεγάλες αποκλίσεις στα μισθώματα και σημαντικό αριθμό άγονων δημοπρασιών ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραχώρησης παραλιών στη Μεσσηνία για το 2026, αποτυπώνοντας μια αγορά με έντονες ανισότητες ακόμη και μέσα στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα.

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και στις 26 Μαρτίου από το Υπουργείο Οικονομικών και την Κτηματική Υπηρεσία Μεσσηνίας αφορούσαν συνολικά 53 θέσεις σε πέντε δήμους και ανέδειξαν ένα εύρος τιμών που ξεκινά από 168,75 ευρώ και φτάνει έως και τα 11.883 ευρώ .

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται ο Λαγκουβάρδος στον Δήμο Τριφυλίας, όπου καταγράφηκαν τα τρία υψηλότερα μισθώματα, 11.883 ευρώ, 7.211 ευρώ και 6.322,50 ευρώ. Οι συγκεκριμένες θέσεις είχαν μείνει άγονες στον πρώτο γύρο και κατακυρώθηκαν στη δεύτερη δημοπρασία, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση εκδηλώθηκε τελικά επιλεκτικά και με ένταση. Στον Δήμο Πύλου - Νέστορος, το Διβάρι επιβεβαιώνει τη δυναμική του, με μισθώματα 4.881,50 ευρώ και 4.055,50 ευρώ, ενώ στο Μαυροβούνι Ευαγγελισμού το τίμημα φτάνει τα 4.875 ευρώ.

Στον Δήμο Καλαμάτας, οι τιμές κινούνται σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα, αλλά με σταθερότητα. Οι τέσσερις θέσεις στην Ανατολική Παραλία κατακυρώθηκαν όλες στα 2.418,75 ευρώ, ενώ στη Μικρή Μαντίνεια καταγράφεται μίσθωμα 2.167,50 ευρώ και στον Αλμυρό Βέργας από 270 έως 1.125 ευρώ. Στον Δήμο Μεσσήνης, τα μισθώματα εμφανίζουν παρόμοια εικόνα, με τιμές από περίπου 1.200 έως 2.500 ευρώ στις κύριες παραχωρήσεις σε Ανάληψη, Βελίκα και Άγιο Ανδρέα, ενώ στο Καλαμάκι φτάνουν τα 2.520 ευρώ.

Στις μικρότερες θέσεις, κυρίως για καντίνες, τα ποσά πέφτουν αισθητά. Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως στη Μπούκα Ελαίας και στον Αγιαννάκη, το μίσθωμα διαμορφώνεται στα 168,75 ευρώ, ενώ σε άλλες μικρές παραχωρήσεις κυμαίνεται μεταξύ 200 και 300 ευρώ. Η εικόνα αυτή δείχνει τη χαμηλή εμπορική αξία των περιορισμένων χρήσεων, σε αντίθεση με τις οργανωμένες παραλίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο αριθμός των άγονων δημοπρασιών στον πρώτο γύρο. Στη Δυτική Μάνη οι Κιτριές δεν συγκέντρωσαν ενδιαφέρον, όπως και θέση στη Μικρή Μαντίνεια του Δήμου Καλαμάτας. Στην Τριφυλία, το Στόμιο Φιλιατρών και το σύνολο των θέσεων στον Λαγκουβάρδο έμειναν χωρίς προσφορές αρχικά, για να κατακυρωθούν στη συνέχεια στη δεύτερη διαδικασία, σε αρκετές περιπτώσεις με σημαντικά υψηλότερα μισθώματα.

Η συνολική εικόνα δείχνει μια αγορά δύο ταχυτήτων. Από τη μία πλευρά, παραλίες με ισχυρή τουριστική ζήτηση που ανεβάζουν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Από την άλλη, θέσεις με περιορισμένο ενδιαφέρον που είτε καταλήγουν σε χαμηλά μισθώματα είτε απαιτούν επαναληπτικές διαδικασίες για να μισθωθούν. Η διαφορά τιμών, που ξεπερνά το 60πλάσιο, αποτυπώνει με σαφήνεια το χάσμα ανάμεσα στα «φιλέτα» και στις λιγότερο εμπορικές παραλίες της Μεσσηνίας.