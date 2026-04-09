Μεσσηνία: Μίσθωση ακινήτου για στέγαση της Πυροσβεστικής

Στην έγκριση της μίσθωσης ακινήτου επιφάνειας περίπου 800 τετραγωνικών μέτρων, έναντι μηνιαίου ενοικίου 6.000 ευρώ, προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τη στέγαση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μεσσηνίας. Το ακίνητο βρίσκεται στη λεωφόρο Αθηνών, απέναντι από την καπνοβιομηχανία Καρέλια, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας και ανήκει στην εταιρεία ODYSSA Τουριστικές Επιχειρήσεις Μον. ΕΠΕ.

Σύμφωνα με την απόφαση, εγκρίθηκε το πρακτικό καταλληλότητας της Επιτροπής Στέγασης, το οποίο έκρινε ότι το συγκεκριμένο ακίνητο καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης της μειοδοτικής δημοπρασίας.

Η μίσθωση θα έχει διάρκεια 12 ετών, ενώ το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για τα πρώτα τρία χρόνια και στη συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται ετησίως με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μίσθωσης αποτελεί η εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του ακινήτου από τον ιδιοκτήτη, ώστε να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες της Πυροσβεστικής. Οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εγκατάσταση κλιματισμού και σύγχρονων ηλεκτρολογικών υποδομών, θερμομόνωση, δημιουργία θέσεων στάθμευσης και πρόβλεψη για πρόσβαση ΑμεΑ.

Παράλληλα, τίθενται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την πυροπροστασία, την ενεργειακή απόδοση και τη λειτουργικότητα του κτιρίου, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται πριν από την παράδοση του ακινήτου προς χρήση.

Η καταβολή του μισθώματος θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την παραλαβή του ακινήτου από την αρμόδια επιτροπή.