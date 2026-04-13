Φιλανθρωπική συναυλία τον Ιούνιο στην Καλαμάτα

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία, την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Όμιλο Affidea, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής European Earth Productions E.E., και τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκειου Ιδρύματος (Γηροκομείο-Πτωχοκομείο). Η γενική είσοδος ορίζεται στα 10€ και το σύνολο των εσόδων από τα εισιτήρια θα διατεθεί απευθείας για τις ανάγκες του Ιδρύματος και τη φροντίδα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Ο Ομιλος Affidea, πιστός στη δέσμευσή του για κοινωνική προσφορά, προσκαλεί το κοινό της Μεσσηνίας να ενώσει τις δυνάμεις του σε αυτή την «αλυσίδα αγάπης», απολαμβάνοντας μια μαγική μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.