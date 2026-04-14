Από τον πεζόδρομο της Αριστομένους στο μετάξι - Η τοιχογραφία του Κλεομένη Κωστόπουλου κυκλοφόρησε σε μαντήλι

Σε μαντήλι κυκλοφορεί πλέον η τοιχογραφία του Κλεομένη Κωστόπουλου με τη μορφή της Μαρίας Κάλλας, η οποία αναδείχτηκε η καλύτερη στον κόσμο για το 2025.

Οπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του στο facebook: “Από το μπετό στο μετάξι. Η τοιχογραφία «Kalamata» από μία πολυκατοικία στον δημόσιο χώρο, μεταφέρεται σε ένα χρηστικό καθημερινό αντικείμενο σύγχρονου πολιτισμού που μπορεί να σε ακολουθεί παντού. Το μεταξωτό μαντήλι που γεννήθηκε από την Καλαμάτα ξεκίνησε ως μια εικαστική αναφορά στην ταυτότητα και τη μνήμη της πόλης και αποκτά πλέον μια νέα πολιτισμική μορφή ως αντικείμενο εφαρμοσμένης τέχνης. Για μένα, αυτή η διαδικασία δεν ήταν μια απλή μεταφορά εικόνας πάνω σε ύφασμα. Για σχεδόν δύο μήνες, δούλεψα με ιδιαίτερη φροντίδα κάθε λεπτομέρεια, προσπαθώντας να μεταφέρω ένα εικαστικό έργο σε ένα καθημερινό αντικείμενο και ταυτόχρονα να συνομιλήσω ουσιαστικά με μία τοπική παράδοση της Καλαμάτας. Το μεταξωτό ύφασμα υφαίνεται στην Καλαμάτα από τη βιοτεχνία Μεταξωτών Υφαντών Γκόνος (1895), μία από τις τελευταίες παραδοσιακές βιοτεχνίες μαντηλιών που διατηρούν ακόμη τη γνώση αυτής της τέχνης. Η επεξεργασία και η τελική παραγωγή πραγματοποιούνται στη Μεταξουργία Τσιακίρη (1954), στο Σουφλί, μια περιοχή ιστορικά συνδεδεμένη με την παράδοση του ελληνικού μεταξιού”.

Η πρώτη πολύ περιορισμένη έκδοση είναι πλέον διαθέσιμη μέσω του kleomenis.com. Οι τιμές κυμαίνονται από 109 – 189 ευρώ, ανάλογα με τη διάσταση του μαντηλιού.

Υπενθυμίζεται πως το έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου (KLE), αναδείχθηκε η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο, στο πλαίσιο των παγκόσμιων “Best Of Awards” του Street Art Cities. Μετά από μια δυναμική πορεία και έντονη συμμετοχή του κοινού από όλο τον κόσμο, η τοιχογραφία που κοσμεί την όψη του κτηρίου Παπαδημητρίου κατέκτησε την κορυφή της τελικής ψηφοφορίας, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση και την καλλιτεχνική της αξία.