Ανακοίνωση "Ρουβίκωνα" για τα συνθήματα κατά της ΝΔ σε Καλαμάτα και άλλες πόλεις

Πρόκειται για "παρεμβάσεις" στα γραφεία της ΝΔ σε Καλαμάτα, Λάρισα και Βόλο, καθώς και στα πολιτικά γραφεία των Κατερίνας Παπακώστα στα Τρίκαλα και Μάξιμου Σενετάκη στο Ηράκλειο, οι οποίοι φέρονται ως εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην ανακοίνωση του "Ρουβίκωνα" αναφέρεται:

"Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε πολλά. Αποκάλυψε αγρότες και κοπάδια φαντάσματα, αποκάλυψε την τεράστια κλοπή των αγροτικών επιδοτήσεων από ένα οργανωμένο κύκλωμα μαφιόζων, που είτε δήλωναν ανύπαρκτα κοπάδια είτε δήλωναν παραπάνω από όσα έχουν. Αποκάλυψε κυρίως έναν βασικό μοχλό με τον οποίο οι σφηκοφωλιές της κρατικής μαφίας και των κοτζαμπάσικων ελίτ λαδώνουν τον μηχανισμό συσσώρευσης πλούτου και εξουσίας εις βάρος της κοινωνικής βάσης, αφήνοντας το μεγάλο αγροδιατροφικό κεφάλαιο να κάνει πλιάτσικο σε ολόκληρη την ύπαιθρο και να κρατάει όλα τα πόστα.

Η ΕΕ προφανώς γνώριζε όλα αυτά τα χρόνια για τις μαύρες διαδρομές των επιδοτήσεων και το μέγεθος της ληστείας, και απλά έκανε τα στραβά μάτια ως έναν βαθμό. Εννοείται δεν θα πιστέψουμε σε μια τάχα αδιάβλητη και ευαίσθητη στην καταπολέμηση της δικαιοσύνης Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πραγματικότητα είναι πως σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση ρίχνει λεφτά με το τσουβάλι στην πολεμική της βιομηχανία και εξοπλίζεται σωρηδόν, δεν μπορεί να συνεχίζει να σιγοντάρει τέτοιου τύπου πελατειακά δίκτυα, που στις παρυφές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής διαμορφώνουν συνθήκες εξουσίας στις χώρες τους. Πολύ απλά, όταν ο μεγάλος μαφιόζος σου δίνει αέρα να κλέβεις για να διασφαλίζεις σαν σωστός μπράβος τα συμφέροντά του, κι εσύ ξεπερνάς τα όρια, κάποια στιγμή θα σου κόψει τα χέρια. Έτσι μονάχα μπορεί να περιγραφεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ουσία του.

Η νέα δικογραφία που κατατέθηκε στη Βουλή και εμπλέκει 11 νέα πρόσωπα, στελέχη, βουλευτές και υπουργούς της Νέα Δημοκρατίας, όπως ο τέως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, δείχνει πως το βαρέλι δεν έχει πάτο. Και δεν πέφτουμε απ’ τα σύννεφα. Ο νόμος και η τάξη που διαρκώς διαλαλεί η σφηκοφωλιά των αρίστων που μας έχει κάτσει στο σβέρκο, χρειάζεται πακτωλούς χρημάτων για να μεστώσει και να αποδόσει καρπούς, και το πλιάτσικο και η διαφθορά δεν αποτελούν παραφωνίες, αλλά δομικά εργαλεία συντήρησης του συστήματος και διαιώνισης της εξουσίας τους.

Για άλλη μια φορά, το κρατικοκαπιταλιστικό πλέγμα εξουσίας ξετυλίγει όλες του τις αρετές και παρουσιάζει μπροστά στα μάτια μας το μοντέλο λειτουργίας και διαχείρισης που προτείνει για την κοινωνία. Είναι το μοντέλο της εγκληματικής οργάνωσης. Με ιεραρχία, δομή, στελέχη, φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς. Και στα ελληνικά δεδομένα του σήμερα ο πολιτικός φορέας αυτής της εγκληματικής οργάνωσης ακούει στο όνομα Νέα Δημοκρατία.

Όσο κι αν φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης, η πραγματικότητα είναι αμείλικτη και τα καθήκοντα των προλετάριων πολύ συγκεκριμένα προκειμένου να νοικοκυρέψουν τον τόπο τους. Θα πρέπει πάση θυσία και με κάθε τρόπο να τελειώνουμε μια και καλή με τη μαφία κράτους και κεφαλαίου που λεηλατεί τις ζωές μας.

Ο Ρουβίκωνας είναι εδώ και καλεί τον καθένα και την καθεμία να οργανωθεί στις τάξεις του, προκειμένου να δώσουμε αυτόν τον αγώνα με επιμονή και σχέδιο μαζί".