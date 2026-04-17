eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026 10:15

Ασκήσεις με πυρά στο πεδίο βολής

Γράφτηκε από την

Premium Strom

Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά από τους νεοσύλλεκτους, θα πραγματοποιηθεί στο Πεδίο Βολής του 9ου Συντάγματος Πεζικού στην Καλαμάτα, σε 8 διαφορετικές ημερομηνίες από τις 21 Απριλίου έως τις 13 Μαΐου.

Ειδικότερα: Την Τρίτη 21 Απριλίου, μεταξύ των ωρών 08:00 – 14:00. Τη Δευτέρα 27 Απριλίου, μεταξύ των ωρών 08:00 - 14:00 και 19:00 – 23:00, Την Τετάρτη 29 Απριλίου, την Πέμπτη 30 Απριλίου, την Τρίτη 5 Μαΐου, την Τετάρτη 6 Μαΐου, την Πέμπτη 7 και την Τετάρτη 13 Μαΐου, μεταξύ των ωρών 08:00 – 14:00. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων, ανθρώπων και ποιμνίων από την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των σημείων: Τούρλες (ύψωμα 106), Άγιος Φανούριος (ύψωμα 166), Άγιος Κωνσταντίνος (ύψωμα 186), ύψωμα 123 και συνεργεία Δήμου Καλαμάτας, περί τον Νέδοντα, βόρεια της πόλης.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις