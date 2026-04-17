Ασκήσεις με πυρά στο πεδίο βολής

Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά από τους νεοσύλλεκτους, θα πραγματοποιηθεί στο Πεδίο Βολής του 9ου Συντάγματος Πεζικού στην Καλαμάτα, σε 8 διαφορετικές ημερομηνίες από τις 21 Απριλίου έως τις 13 Μαΐου.

Ειδικότερα: Την Τρίτη 21 Απριλίου, μεταξύ των ωρών 08:00 – 14:00. Τη Δευτέρα 27 Απριλίου, μεταξύ των ωρών 08:00 - 14:00 και 19:00 – 23:00, Την Τετάρτη 29 Απριλίου, την Πέμπτη 30 Απριλίου, την Τρίτη 5 Μαΐου, την Τετάρτη 6 Μαΐου, την Πέμπτη 7 και την Τετάρτη 13 Μαΐου, μεταξύ των ωρών 08:00 – 14:00. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων, ανθρώπων και ποιμνίων από την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των σημείων: Τούρλες (ύψωμα 106), Άγιος Φανούριος (ύψωμα 166), Άγιος Κωνσταντίνος (ύψωμα 186), ύψωμα 123 και συνεργεία Δήμου Καλαμάτας, περί τον Νέδοντα, βόρεια της πόλης.