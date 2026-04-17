Νεκρή 17χρονη στη Διώρυγα Κορίνθου

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε 17χρονη στην περιοχή της Ισθμίας Κορίνθου, έπειτα από εκτεταμένες έρευνες του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, τις πρωινές ώρες σήμερα δηλώθηκε η εξαφάνιση της ανήλικης, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα δυνάμεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίες πραγματοποίησαν έρευνες τόσο από θαλάσσης με περιπολικό σκάφος όσο και από ξηράς.

Η 17χρονη εντοπίστηκε αργότερα χωρίς τις αισθήσεις της στη θαλάσσια περιοχή της Διώρυγας Κορίνθου, στην περιοχή της Ποσειδωνίας, από εργαζόμενο ιδιωτικής εταιρείας. Με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη και στελεχών του Λιμενικού, ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στον λιμενίσκο Ποσειδωνίας.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Ισθμίας του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

