O Γιάννης Κολοβός στην “Ε” για το 4ο Messinia Forum: Τα αναγκαία βήματα για τουρισμό 365 ημερών

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του 4ου Messinia Forum , που θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Απριλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας, Γιάννης Κολοβός, μιλά στην «Ε» για το όραμα, τη δυναμική και τις προοπτικές της φετινής διοργάνωσης.

Με κεντρικό σύνθημα «Μεσσηνία 365 – Πέρα από τα Όρια, Χτίζοντας Δεξιότητες για το Μέλλον», το Forum έρχεται να αναδείξει τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την ενίσχυση των δεξιοτήτων ως βασικούς πυλώνες για το μέλλον του τουρισμού και της εστίασης.

Ο κ. Κολοβός αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη μέχρι σήμερα πορεία του θεσμού, στη σημασία της χρυσής διάκρισης στα Event Awards 2026, αλλά και στα επόμενα βήματα που απαιτούνται ώστε η Μεσσηνία να καθιερωθεί ως προορισμός 365 ημερών.

-Ως προς το 4ο Messinia Forum, ο φετινός τίτλος «Πέρα από τα Όρια, Χτίζοντας Δεξιότητες για το Μέλλον» τι σηματοδοτεί για τον τουρισμό και την εστίαση στη Μεσσηνία;

Ο τίτλος του 4ου Messinia Forum αποτελεί μια τολμηρή πρόσκληση για επαναπροσδιορισμό του τουριστικού και επισιτιστικού γίγνεσθαι στη Μεσσηνία. Δεν είναι απλώς μια θεματική, αλλά ένα στρατηγικό κάλεσμα για υπέρβαση. Σηματοδοτεί την ανάγκη να στοχεύσουμε σε ένα μέλλον που υπερβαίνει τα όρια της εποχικότητας ή της παραδοσιακής φιλοξενίας, να οραματιστούμε τη Μεσσηνία όχι μόνο ως έναν προορισμό «ήλιου και θάλασσας», αλλά ως έναν κόμβο εμπειριών όλο τον χρόνο, με ποιότητα και αυθεντικότητα. Η οικοδόμηση του τουρισμού του μέλλοντος απαιτεί μια ολιστική αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου, συνδυάζοντας αρμονικά δύο πυλώνες:

Hard Skills: Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, η ψηφιακή διαχείριση των καταλυμάτων και της εστίασης, η γνώση των διεθνών προτύπων βιωσιμότητας και η τεχνική αρτιότητα στην παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.

Soft Skills: Σε έναν κόσμο που αυτοματοποιείται, η πραγματική υπεραξία του μεσσηνιακού τουρισμού βρίσκεται στην ενσυναίσθηση, στην προσαρμοστικότητα, στην πολιτισμική νοημοσύνη και στην ικανότητα να «αφουγκραζόμαστε» τον επισκέπτη. Αυτές οι δεξιότητες μετατρέπουν τον πελάτη σε πρεσβευτή του προορισμού.

Όταν επενδύουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, χτίζουμε ένα οικοσύστημα που δεν είναι ευάλωτο στις κρίσεις, αλλά ανθεκτικό και καινοτόμο. Το «χτίζοντας δεξιότητες» σημαίνει ότι ο Μεσσήνιος επαγγελματίας δεν περιμένει τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει, βάζοντας τον πήχη ψηλότερα.

-Πώς έχει εξελιχθεί το Forum αυτά τα 4 χρόνια και ποιες αλλαγές έχετε δει στην πράξη μέσω αυτού;

Η πορεία του Messinia Forum μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια δεν είναι απλώς μια καταγραφή εκδηλώσεων, αλλά η ιστορία μιας συλλογικής δράσης. Από την πρώτη μέρα, το στοίχημα ήταν να μετατρέψουμε τη θεωρία σε πράξη. Το Messinia Forum εξελίχθηκε σε έναν ζωντανό οργανισμό που λειτουργεί ως η απαραίτητη γέφυρα μεταξύ φορέων και επιχειρηματιών. Δεν περιοριστήκαμε σε συζητήσεις· αποτυπώσαμε τις ανάγκες της αγοράς, αναλύσαμε τις προκλήσεις και δημιουργήσαμε μια λίστα για δράση. Αυτή η λίστα μεταφράστηκε σε στοχευμένες ημερίδες και δράσεις. Σταματήσαμε να κάνουμε πράγματα «απλώς για να γίνονται» και εγκαταλείψαμε τις τυπικές διαδικασίες, πιστεύοντας επιτέλους στις πραγματικές μας δυνατότητες. Η μεγαλύτερη αλλαγή που βλέπουμε σήμερα στην τοπική οικονομία είναι η διάχυση της εξωστρέφειας. Δώσαμε φωνή και βήμα σε κάθε επιχείρηση που τολμά, ενισχύοντας τον «σφυγμό» για τουρισμό εμπειριών μέσω του www.experienceskalamata.com. Δεν απαξιώσαμε καμία προσπάθεια του παρελθόντος. Αντίθετα, τις σεβαστήκαμε, τις «αφουγκραστήκαμε» και τις εξελίξαμε, προσθέτοντας πάνω τους τη σύγχρονη τάση. Κερδίσαμε τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη σημαντικών προσωπικοτήτων. Οι άνθρωποι αυτοί έγιναν «πρεσβευτές» μας, ανοίγοντας πόρτες εντός και εκτός Ελλάδος, μετατρέποντας το Forum σε έναν κόμβο δικτύωσης διεθνούς εμβέλειας. Το Messinia Forum κατάφερε να φέρει το συναίσθημα στο επίκεντρο της τουριστικής εμπειρίας. Δεν πουλάμε απλώς το «προϊόν» Μεσσηνία, αλλά μια εμπειρία ζωής 365 ημέρες τον χρόνο. Το μεγάλο στοίχημα για όλους μας τώρα είναι η αντίληψη: να κατανοήσουμε ότι το μέλλον μας ανήκει, αν επιμείνουμε σε αυτό το μοντέλο της συνεργασίας, της τόλμης και της διαρκούς εξωστρέφειας. Έχουμε ήδη διανύσει το δύσκολο κομμάτι, έχουμε χτίσει τη βάση· τώρα είναι η ώρα να επιταχύνουμε, ακολουθώντας τον ρυθμό που το ίδιο το Forum επέβαλε στην τοπική μας οικονομία.

-Τι σημαίνει για εσάς και τον Σύλλογο η κατάκτηση του χρυσού βραβείου στα Event Awards 2026;

Η κατάκτηση του χρυσού βραβείου στα Event Awards 2026 δεν αποτελεί απλώς μια στιγμιαία διάκριση. Είναι μια στιγμή δικαίωσης για όλη τη Μεσσηνία. Όταν αναλογιζόμαστε το μέγεθος του ανταγωνισμού, με μεγαθήρια του χώρου και πολυεθνικές εταιρείες που διαθέτουν εμπειρία μεγατόνων και ανεξάντλητους πόρους, η επιτυχία αποκτά μεγάλες διαστάσεις. Απέναντι σε αυτούς τους κολοσσούς, δεν παρατάχθηκε ένας μηχανισμός μάρκετινγκ, αλλά η ίδια η ψυχή του τόπου μας. Το βραβείο αυτό δεν ανήκει σε έναν ή σε λίγους. Επιβραβεύτηκε η φιλοσοφία και ο στρατηγικός σχεδιασμός του Messinia Forum. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι, όταν η αυθεντικότητα συναντά το όραμα, μπορεί να υπερκεράσει κάθε δυσκολία. Η αλήθεια της Μεσσηνίας ξεχώρισε. Αποδείξαμε ότι η ζεστή φιλοξενία δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά το πιο ισχυρό «προϊόν» που μπορούμε να εξάγουμε. Η ανάδειξη των γεύσεων και των πολιτισμικών μας ριζών μετατράπηκε σε μια υψηλής κλάσης εμπειρία. Αυτή η βράβευση ανήκει στη Μεσσηνία. Ανήκει σε κάθε επαγγελματία, σε κάθε άνθρωπο που πίστεψε στο όραμα και εργάστηκε με ανιδιοτέλεια. Είναι η επιτυχία μιας συλλογικής προσπάθειας που απέδειξε ότι, όταν ενώνεις δυνάμεις, δεν υπάρχει όριο που να μην μπορείς να ξεπεράσεις. Το βραβείο αυτό είναι το επιστέγασμα μιας διαδρομής όπου το πάθος μας νίκησε το μέγεθος των άλλων. Είναι η επιβεβαίωση ότι η Μεσσηνία δεν ακολουθεί πλέον τις τάσεις, αλλά τις ορίζει.

-Πώς μπορεί αυτή η αναγνώριση να αξιοποιηθεί για την περαιτέρω προβολή της Μεσσηνίας;

Η κατάκτηση του χρυσού βραβείου στα Event Awards 2026 δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής, αλλά το «διαβατήριο» για ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Το Messinia Forum είναι ένας δυναμικός βραχίονας εξέλιξης και δράσης. Το όραμά μας είναι να βγούμε έξω από τα όρια και να φτάσουμε απευθείας στον κόσμο, τον επισκέπτη και τον επαγγελματία σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και, γιατί όχι, και στο εξωτερικό. Σχεδιάζουμε ένα «αυτοκινούμενο όχημα προβολής και ανάδειξης», ένα πραγματικό «καραβάνι επιχειρήσεων» που θα αποτελεί την κινητή διαφήμιση της Μεσσηνίας. Μέσα από δράσεις «ανοιχτής κουζίνας» και live γαστρονομικές εμπειρίες, δεν θα λέμε απλώς τι είναι η Μεσσηνία, θα την προσφέρουμε. Το καραβάνι θα κουβαλά φρεσκάδα και συναίσθημα. Θα ταξιδέψει σε καίρια σημεία, όπως εκθέσεις, κεντρικές πλατείες πόλεων και τουριστικούς κόμβους, για να εμφυσήσει το άρωμα και την ποιότητα της μεσσηνιακής γης. Κάθε στάση του καραβανιού θα είναι μια πρόσκληση. Θέλουμε να αφυπνίσουμε κάθε τοπικό φορέα, δείχνοντας ότι η εξωστρέφεια είναι η μοναδική οδός για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Με τις διεθνείς συμμετοχές στην 4η διοργάνωση, το στοίχημα μεγαλώνει, αλλά είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ. Χτίζουμε πάνω σε γερές βάσεις που έχουμε διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια με κόπο και συνέπεια. Η αναγνώριση της προσπάθειάς μας από την αγορά και τους φορείς μάς δίνει το κύρος να διεκδικήσουμε περισσότερα.

-Ποιες είναι οι προτεραιότητες που πρέπει να “τρέξουν” για την τουριστική ανάπτυξη της Καλαμάτας τα επόμενα χρόνια; Το υπόμνημά σας με προτάσεις για ενίσχυση της τουριστικής προβολής του Δήμου δείχνει τις προθέσεις σας;

Οι προτεραιότητες για την τουριστική ανάπτυξη της Καλαμάτας τα επόμενα χρόνια πρέπει να είναι τολμηρές, ρεαλιστικές και προσανατολισμένες στον στόχο για τουρισμό 365 ημερών. Το υπόμνημά μας δεν ήταν απλώς μια λίστα επιθυμιών, αλλά η ξεκάθαρη δήλωση της πρόθεσής μας να αναβαθμίσουμε το τουριστικό προϊόν της πόλης μας, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει στο πεδίο. Για να επιτύχουμε τη δυναμική ανάπτυξη που αξίζει στην Καλαμάτα, προτείνουμε έναν στρατηγικό οδικό χάρτη. Ζητάμε την ουσιαστική ενίσχυση του προϋπολογισμού προβολής. Δεν αρκεί η επικοινωνία. Απαιτείται η κατάλληλη χρηματοδότηση για να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες ανάγκες και τον διεθνή ανταγωνισμό. Το ετήσιο πρόγραμμα πρέπει να «αγκαλιάζει» τις δράσεις που γεννιούνται από την ίδια την τοπική κοινωνία και την επιχειρηματικότητα, όπως αυτές του ΣΕΜ, καθώς αυτές διαθέτουν την αυθεντικότητα και την επαφή με τον παλμό της αγοράς. Η Καλαμάτα πρέπει να γίνει ο νούμερο ένα προορισμός για city breaks. Προτείνουμε δυναμική ψηφιακή καμπάνια, διαφήμιση στο Μετρό και στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αττικής, «φωνάζοντας» ότι η απόδραση στην Καλαμάτα και στη Μεσσηνία ευρύτερα είναι μόλις λίγες ώρες μακριά. Η Καλαμάτα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα που πρέπει να αναδειχθούν: η κολύμβηση όλο τον χρόνο, τα πεζοπορικά μονοπάτια και τα αθλητικά events. Θέλουμε να συνδεθούμε με κοινότητες που αναζητούν την ευεξία και τη φύση 365 ημέρες τον χρόνο. Το αφήγημά μας επικεντρώνεται στην εμπειρία, τη γαστρονομία και την ποιότητα ζωής, με μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση που ξυπνά τις αισθήσεις του επισκέπτη. Ως Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας και μέσα από το Messinia Forum, δηλώνουμε παρόντες. Δεν θέλουμε να είμαστε απλώς παρατηρητές. Έχουμε διάθεση για συνεργασία και συνέργειες με στόχο μια Μεσσηνία εξωστρεφή, βιώσιμη και διεθνώς αναγνωρίσιμη.

-Κλείνοντας, πού θα θέλατε να δείτε τη Μεσσηνία σε 5 χρόνια από σήμερα και ποιο είναι το μεγαλύτερο στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί άμεσα;

Σε 5 χρόνια από σήμερα, το όραμά μας για τη Μεσσηνία δεν είναι απλώς να είναι ένας δημοφιλής προορισμός, αλλά να αποτελεί το άρμα που θα συμπαρασύρει ολόκληρη την Πελοπόννησο στην εξωστρέφεια με κοινό βηματισμό. Φανταζόμαστε τη Μεσσηνία ως ένα πρότυπο βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης. Οραματιζόμαστε ότι η εποχικότητα θα έχει δώσει τη θέση της σε μια συνεχή ροή επισκεπτών που αναζητούν αυθεντικότητα, γαστρονομία και ευεξία. Θέλουμε η Μεσσηνία να είναι σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο χάρτη, όχι μόνο για τις φυσικές της ομορφιές, αλλά για την ποιότητα των υπηρεσιών και την κουλτούρα της φιλοξενίας που θα έχει εξαχθεί ως μοντέλο. Το μεγαλύτερο στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί άμεσα είναι η απόλυτη εμπέδωση της συλλογικότητας και της εξωστρέφειας. Πρέπει να ξεπεράσουμε τους όποιους ενδοιασμούς και να πιστέψουμε ότι η επιτυχία του γείτονα, του διπλανού προορισμού ή της γειτονικής περιφέρειας είναι και δική μας επιτυχία. Πρέπει να μετατρέψουμε την εμπειρία που αποκτήσαμε μέσα από το Messinia Forum σε μια μόνιμη λειτουργική πρακτική. Το στοίχημα δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι πολιτισμικό. Είναι η ικανότητά μας να δείξουμε ότι η Μεσσηνία έχει το σθένος, το όραμα και την υποδομή να γίνει η ατμομηχανή μιας ευρύτερης αναπτυξιακής εξέλιξης. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε αυτόν τον ρόλο, με σεβασμό στην ιστορία μας, αλλά με τα μάτια στραμμένα στην κορυφή.