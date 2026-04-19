Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σήραγγα Στέρνας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την προσεχή εβδομάδα σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη και συγκεκριμένα στη σήραγγα Στέρνας λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης.

Οπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν το τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 133,0 και 132,0 στη σήραγγα Στέρνας «Ιωάννης Καποδίστριας».

Ειδικότερα από τις 7 το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου έως τις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Απριλίου, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα μετατεθεί σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πριν

από τη σήραγγα Στέρνας «Ιωάννης Καποδίστριας», σε ανοιχτή οδό (εκτός σήραγγας) και θα επαναφερθεί στον κλάδο του αυτοκινητόδρομου προς Αθήνα, μετά τη σήραγγα.