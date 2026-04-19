Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Τριφυλίας

Διακοπές ρεύματος θα σημειωθούν την προσεχή εβδομάδα σε περιοχές της Τριφυλίας, προκειμένου να γίνουν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Συγκεκριμένα: Αύριο Δευτέρα, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στις περιοχές Αγρίλι, Λιθαρορίξι, Διπόταμα.

Την Τρίτη, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι σε Αγία Κυριακή και Λεμπέστενα.