Ρίπεσι: Οι παλιοί δίδαξαν τους νέους και η πέτρινη μάντρα ξαναχτίστηκε

Η γνώση μεταλαμπαδεύτηκε από τους πιο παλιούς στους πιο νέους κρατώντας έτσι ζωντανή τη γνώση και την παράδοση μιας τεχνικής, που έχει να κάνει με τις πέτρινες μάντρες που υπάρχουν σε όλη την περιοχή.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των «Νεροπατιών» από τη «Μάλι Μάλι Ρίπεσι Κοιν.Σ.Επ.», με τη στήριξη του προγράμματος «Σημεία Στήριξης - Points of Support» του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Οι οργανωτές αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Τελικά μπήκε η μια πέτρα πάνω στην άλλη! Στη βρύση της Κεραμίδιζας, στο Ρίπεσι, το εργαστήρι ξερολιθιάς έφερε κοντά εθελοντές, επισκέπτες και νέους γύρω από έναν κοινό σκοπό: να ξαναχτιστεί η ξερολιθιά κοντά στη βρύση. Η διαδικασία ήταν απλή και ουσιαστική -παρατήρηση, δοκιμή, διόρθωση, συνεργασία. Έτσι δουλεύεται η ξερολιθιά. Έτσι μεταδίδεται η γνώση αυτής της τέχνης της πέτρας που χάνεται στο βάθος του χρόνου. Οι νέοι άνθρωποι είχαν ενεργό ρόλο σε όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου και αυτή ήταν η κινητήριος δύναμή μας. Μέσα από τη συμμετοχή τους γνώρισαν στην πράξη τη λογική της κατασκευής και κάτι πολύ βασικό: Πως δεν υπάρχουν όμορφες και άσχημες πέτρες - κάθε πέτρα έχει τη σημασία της, αρκεί να βρει τη θέση της μέσα στο σύνολο. Η εμπειρία ήταν συλλογική, με εθελοντές από τα γύρω χωριά και τις γύρω... χώρες! Η γνώση πέρασε από χέρι σε χέρι, μέσα από τη δουλειά και την παρουσία στον χώρο, δίπλα στο νερό, κάτω από τον πλάτανο, μέσα στις ελιές και τις ανθισμένες κουτσουπιές. Η ξερολιθιά δεν είναι μόνο τεχνική, είναι τρόπος να στέκεσαι απέναντι στο υλικό, στο τοπίο και στους ανθρώπους γύρω σου. Ευχαριστούμε όλους και όλες που συμμετείχαν και στήριξαν τη δράση».

Κ.Μπ.