Χωρίς πρόσβαση ΑμεΑ και άτομα με κινητικά προβλήματα: Δεν λειτουργούν τα ασανσέρ στο Πνευματικό Κέντρο!

Χωρίς ασανσέρ είναι το Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, ο πιο σημαντικός δημοτικός πολιτιστικός χώρος στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα ΑμεΑ και άτομα με κινητικά προβλήματα να αποκλείονται από εκδηλώσεις στο αμφιθέατρο και επισκέψεις στη Δημόσια Κεντρική και τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη, καθώς και την Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης.

Το πρόβλημα είναι σοβαρό, καθώς τα δύο ασανσέρ είναι παλιά, το ένα βρίσκεται εκτός λειτουργίας εδώ και μήνες και το άλλο υπολειτουργεί και παθαίνει συχνά βλάβες.

Από διαμαρτυρία ΑμεΑ συμπολίτη μας, του συνταξιούχου δικηγόρου Γιάννη Βλαχόγιαννη, που χρειάστηκε τη βοήθεια συνδημοτών μας για να παρακολουθήσει τη συναυλία των Χρήστου Θηβαίου και Παναγιώτη Μάργαρη, την περασμένη Παρασκευή, πληροφορηθήκαμε την έλλειψη ασανσέρ στο Πνευματικό Κέντρο.

Τη σοβαρότητα της κατάστασης μας επιβεβαίωσε ο προεδρεύων του Πνευματικού Κέντρου – κοινοτικός σύμβουλος Καλαμάτας Νικήτας Καραμούζης, στον οποίο απευθυνθήκαμε.

Μας ενημέρωσε ότι χθες έστειλε μέιλ στην εταιρεία, που έχει αναλάβει τη συντήρηση και την πιστοποίηση των ασανσέρ, μιλώντας με σκληρή γλώσσα, κάνοντας λόγο για κοροϊδία από την πλευρά της και απειλώντας με διακοπή της σύμβασης.

Ο κ. Καραμούζης ανέφερε πως είναι παλιά, 30 χρόνων, τα ασανσέρ και ότι χρειάζονται εργασίες μεγάλης κλίμακας για να πάρουν πιστοποίηση, ενώ υποστήριξε ότι ανταλλακτικά αναζητούνται στο εξωτερικό και είναι δυσεύρετα. Κατέγραψε τις ενέργειες που γίνονται, για να δουλεύει, τουλάχιστον, το ένα, ενώ σε ερώτησή μας για να εγκατασταθούν καινούργια σύγχρονα ασανσέρ, μίλησε για υψηλό κόστος και για 2 με 3 μήνες που το Πνευματικό Κέντρο δεν θα έχει καθόλου ασανσέρ.

* Στην επιστολή διαμαρτυρίας του ο συνταξιούχος δικηγόρος Γιάννης Βλαχόγιαννης αναφέρει:

“Στις 24 Απριλίου 2026 είχα μεταβεί με τη σύζυγό μου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας για να παρακολουθήσω τη συναυλία των Χρήστου Θηβαίου και Παναγιώτη Μάργαρη.

Είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες και κινούμαι με αναπηρικό καρότσι. Όταν έφθασα στο Πνευματικό Κέντρο, με ενημέρωσαν ότι και τα δύο ασανσέρ του κτιρίου δεν λειτουργούν εδώ και ημέρες και δεν υπάρχει τρόπος να φτάσω στην αίθουσα της συναυλίας

Διαμαρτυρηθήκαμε έντονα και εγώ και η σύζυγός μου, η οποία πήγε στην αίθουσα και ενημέρωσε τους φίλους μας ότι πρόκειται να φύγουμε λόγω αυτού του προβλήματος. Τη στιγμή εκείνη μας σταμάτησαν τέσσερις ευγενικοί νέοι από τους θεατές και προσφέρθηκαν να με βοηθήσουν να ανέβω τις σκάλες μέχρι το χώρο της συναυλίας, πράγμα που έγινε, μετά δε το τέλος τα συναυλίας με βοήθησαν πάλι να κατέβω τις σκάλες.

Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια τους παραπάνω συμπολίτες μας μέσω της εφημερίδας σας για τη βοήθεια που μου πρόσφεραν.

Θέλω όμως να εκφράσω την αγανάκτησή μου. Δεν γνωρίζω προσωπικά πόσες ημέρες ήταν χαλασμένα τα δύο ασανσέρ, όπως όμως ενημερώθηκα ήταν αρκετές ημέρες χαλασμένα. Δεν γνωρίζω ποιος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Πνευματικού Κέντρου. Όποιος και αν είναι, γιατί δεν ειδοποίησε ως όφειλε μέσω του Τύπου τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα ότι δεν έχουν πρόσβαση στην αίθουσα της συναυλίας:

Μήπως δεν περνάει από το μυαλό του ότι οι ΑΜΕΑ και γενικότερα κάθε άνθρωπος με κινητικά προβλήματα έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις;

Δεν προσδοκώ απάντηση. Προσδοκώ ίση μεταχείριση στο μέλλον”.

Γ.Σ.