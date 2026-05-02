Καταγγελία για εξωσχολικούς στο Γυμνάσιο Κυπαρισσίας

Δύο νεαροί εξωσχολικοί αλλοδαποί βρέθηκαν την ώρα λειτουργίας του Γυμνασίου Κυπαρισσίας στο χώρο που βρίσκονται οι τουαλέτες του σχολείου, οι οποίες είναι σε μια γωνιά του προαυλίου δίπλα από δημοτική οδό.

Όπως μας κατήγγειλε μητέρα, την ώρα που η κόρη της πήγε στη τουαλέτα αντίκρισε τα δύο άτομα. Το παιδί χωρίς να χάσει τη ψυχραιμία του ενημέρωσε τη Διεύθυνση του σχολείου, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκε και η Αστυνομία και προσήχθη σύμφωνα με πληροφορίες ένα άτομο νεαρής ηλικίας.

Αυτό που μας τόνισε είναι πως δεν μπορούν να αισθάνονται ασφάλεια για τα παιδιά τους, όταν μπορούν στο χώρο του σχολείου να μπουν ξένα προς το σχολείο άτομα. Πρέπει να υπάρχει φύλαξη στο σχολείο και αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα, μας επισήμανε, ενώ θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα από τη πλευρά του Δήμου, υπογραμμίζοντας πως αυτό που συνέβη είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο.

Από την πλευρά του το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Κυπαρισσίας «εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το πρόσφατο περιστατικό εισόδου εξωσχολικών νεαρών ατόμων στους χώρους του σχολείου, εν ώρα λειτουργίας. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει σοβαρά κενά στην ασφάλεια, τα οποία δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Δυστυχώς, τέτοιου είδους περιστατικά συνδέονται άμεσα με τη χρόνια υποχρηματοδότηση της Παιδείας. Η έλλειψη βοηθητικού προσωπικού, όπως σχολικών τροχονόμων, νοσηλευτών και σχολικών φυλάκων εν προκειμένω, αφήνει τα σχολεία εκτεθειμένα και υπονομεύει το αίσθημα ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν άμεσα δράση, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη στελέχωση για την προστασία της σχολικής κοινότητας. Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν μπορεί να αποτελεί διαπραγματεύσιμο ζήτημα».

