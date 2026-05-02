Διαδραστική παρουσίαση για την κλιματική αλλαγή στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου, καθώς και της Α’ και Β’ Λυκείου, συμμετείχαν σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και διαδραστική παρουσίαση με θέμα την κλιματική αλλαγή, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίησή τους απέναντι σε ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια ζητήματα της εποχής μας. Μέσα από ουσιαστικό διάλογο, σύγχρονα στοιχεία, παραδείγματα από την καθημερινότητα και πρακτικές προτάσεις, οι δύο προσκεκλημένοι ανέδειξαν τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, τη σημασία της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η νέα γενιά στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά να προσφέρουν στους μαθητές πολύπλευρες εκπαιδευτικές εμπειρίες, που συνδέουν τη γνώση με τις σύγχρονες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, καλλιεργώντας υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες.