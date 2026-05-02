Επιτυχημένη παρουσίαση επαγγελματικού προσανατολισμού

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Gen Z: Ονειρα, Σπουδές, Επιλογές» το απόγευμα της Τετάρτης, στο «Ρεξ», που διοργάνωσε η Orientum Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας, με την υποστήριξη του βιβλιοπωλείου «Βιβλιόπολις».

Η εκδήλωση συγκέντρωσε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς και αποτέλεσε έναν ανοιχτό και ζωντανό διάλογο γύρω από τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές της νέας γενιάς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η παρουσίαση του οδηγού «Πάμε Πανεπιστήμιο 2026», ο οποίος προσφέρει αναλυτική καθοδήγηση για σχολές, επιστημονικά πεδία και επαγγελματικές διεξόδους, βοηθώντας τους μαθητές να χαράξουν πιο συνειδητά τη μελλοντική τους πορεία. Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με τους νέους να θέτουν στοχευμένες ερωτήσεις, τους γονείς να αναζητούν αξιόπιστη πληροφόρηση για τη στήριξη των παιδιών τους και τους εκπαιδευτικούς με την παρουσία τους να επιβεβαιώνουν τον καθοριστικό τους ρόλο στην εκπαιδευτική καθοδήγηση.

*Η φωτογραφία είναι του "Βιβλιόπολις", της Δήμητρας Δημοπούλου.