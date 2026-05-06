Καλαμάτα: Καμπανάκι κινδύνου για τα ηλεκτρικά πατίνια - Άγνοια κανόνων και σήμανση που προκαλεί σύγχυση

Ο “ασκός του Αιόλου” έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες γύρω από τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών και την ανεξέλεγκτη κίνησή τους στους δρόμους, μετά τον πρόσφατο θάνατο του 13χρονου Κωνσταντίνου στην Ηλεία, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν το πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με διερχόμενο αγροτικό όχημα.

Το τραγικό περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα ζήτημα που τα τελευταία χρόνια επισημαίνεται διαρκώς από την “Ε”, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί ουσιαστικές αποφάσεις για την οριοθέτηση της χρήσης των πατινιών και την προστασία πεζών και οδηγών. Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν μπει πλέον για τα καλά στην καθημερινότητα, με πολλούς πολίτες να τα επιλέγουν ως βασικό τρόπο μετακίνησης. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, κυρίως μεταξύ ανηλίκων, όμως χωρίς σωστή οδηγική συμπεριφορά, εκπαίδευση και έλεγχο μπορούν να αποδειχθούν επικίνδυνα, ακόμη και μοιραία. Ήδη, η Ελληνική Αστυνομία έχει ξεκινήσει ελέγχους στην Αθήνα, επιχειρώντας να περιορίσει φαινόμενα επικίνδυνης οδήγησης. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα. Σε τοπικό επίπεδο, στην Καλαμάτα, η κατάσταση εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονη.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

Πέρα από τους δρόμους, όπου δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις οδηγών πατινιών που δεν τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αγνοώντας STOP και φωτεινούς σηματοδότες, το πρόβλημα έχει μεταφερθεί και σε χώρους που προορίζονται πρωτίστως για πεζούς. Στο κέντρο της Καλαμάτας, έντονα φαινόμενα καταγράφονται τόσο στον πεζόδρομο της Αριστομένους όσο και στην κεντρική πλατεία, όπου πατίνια κινούνται με ταχύτητα ανάμεσα σε πεζούς. Ακόμη πιο προβληματική γίνεται η εικόνα όσο πλησιάζει το καλοκαίρι στο νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου, στο τμήμα από την Ανάσταση έως το “Φιλοξένια”. Πρόκειται για μία από τις πιο αγαπημένες διαδρομές ντόπιων και επισκεπτών, η οποία όμως έχει μετατραπεί, στην πράξη, σε χώρο ασαφούς χρήσης. Η διατήρηση μιας σήμανσης που προκαλεί παρερμηνείες έχει οδηγήσει πολλούς πολίτες να θεωρούν το συγκεκριμένο τμήμα ως συνέχεια ποδηλατόδρομου και, κατ’ επέκταση, ως χώρο όπου μπορούν να κινούνται και πατίνια.

Έτσι, οι πεζοί βρίσκονται κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές: σε έναν χώρο που δικαιωματικά τους ανήκει, καλούνται να βρίσκονται συνεχώς σε εγρήγορση για να αποφύγουν ποδήλατα και πατίνια που κινούνται κατά μήκος του πεζοδρομίου, πολλές φορές με μεγάλη ταχύτητα. Χαρακτηριστικές είναι και οι εικόνες ποδηλατών που κορνάρουν προκειμένου να παραμερίσουν οι πεζοί, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της σύγχυσης αλλά και την αίσθηση “κανονικότητας” που έχει δημιουργηθεί σε μια προβληματική κατάσταση. Το γεγονός ότι ανάμεσα στους πεζούς βρίσκονται μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι δεν φαίνεται να λειτουργεί αποτρεπτικά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθημερινά σκηνές έντασης και επικινδυνότητας. Το τοπίο μάλιστα περιπλέκει ακόμα περισσότερο το γεγονός πως τα εν λόγω οχήματα δεν φέρουν πινακίδες, οπότε σε περίπτωση τροχαίου και απομάκρυνσης του εμπλεκόμενου ο εκάστοτε οδηγός μένει εκτεθειμένος.

Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΥ ΜΠΕΡΔΕΥΕΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ

Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στη σήμανση που υπάρχει τόσο στο ύψος της Ανάστασης όσο και σε διάφορα σημεία της Ναυαρίνου.

Σύμφωνα με τις πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί, ο ποδηλατόδρομος ολοκληρώνεται στο ύψος της οδού Οδυσσέα Ελύτη. Λίγα μόλις μέτρα αργότερα, ωστόσο, υπάρχει ενημέρωση ότι η κίνηση των ποδηλάτων απαγορεύεται από τις 8 μ.μ. έως τις 11 μ.μ. Πρόκειται για απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας που ελήφθη το 2014 και η οποία, 12 χρόνια μετά, φαίνεται να δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα απ’ όσα λύνει. Η ύπαρξη χρονικού περιορισμού έχει καλλιεργήσει σε πολλούς την εντύπωση ότι εκτός του διαστήματος 8-11 μ.μ. η κίνηση ποδηλάτων είναι ελεύθερη, χωρίς άλλους όρους.

Ωστόσο, βάσει των κανόνων που διέπουν την κίνηση των ποδηλάτων σε χώρους όπου συνυπάρχουν με πεζούς, όταν δημιουργείται κίνδυνος, ο ποδηλάτης οφείλει να κατεβεί από το ποδήλατο και να το κυλήσει με τα χέρια. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όταν η κίνηση των πεζών είναι πιο αραιή, πρέπει να κινείται με ταχύτητα αντίστοιχη με αυτή του πεζού. Παράλληλα, στη συγκεκριμένη σήμανση δεν υπάρχει αναφορά στα πατίνια. Παρ’ όλα αυτά, οι οδηγοί τους, βλέποντας την κίνηση ποδηλάτων, φαίνεται πως “μεταφράζουν” τη διαδρομή ως χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας. Το αποτέλεσμα, όπως επισημαίνουν αναγνώστες, είναι το νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου να μετατρέπεται καθημερινά από χώρο αναψυχής σε πεδίο ταχύτητας.

“Θα έχουμε νέα Ηλεία, αν ο Δήμος και η Τροχαία δεν λάβουν τα μέτρα τους”, τόνισε χαρακτηριστικά περαστική την περασμένη Κυριακή, βλέποντας πατίνι να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο πεζοδρόμιο.

“ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΕΙΧΕ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2023”

Μπορεί το θέμα των ηλεκτρικών πατινιών να έγινε πρώτο θέμα με αφορμή το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στην Ηλεία, όμως στην Καλαμάτα το καμπανάκι είχε χτυπήσει ήδη από τον Ιούνιο του 2023. Τότε είχε σημειωθεί σοβαρό τροχαίο στην οδό Κρήτης και Εθνικού Σταδίου, όταν δύο παιδιά που επέβαιναν σε πατίνι δεν σταμάτησαν σε STOP, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν από διερχόμενο αυτοκίνητο. Το περιστατικό είχε αναδείξει και μια ακόμη επικίνδυνη συνήθεια: το δικάβαλο, το οποίο παρατηρείται συχνά στους δρόμους της πόλης. Για το θέμα, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Κώστας Παπαδάκης δήλωσε πρόσφατα στην “Ε” ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αστυνόμευση, κυρίως στην κεντρική πλατεία σε πρώτη φάση. Όπως σημείωσε, “δεν μπορεί να κινείται κάποιος ανεξέλεγκτα και να θέτει σε κίνδυνο πεζούς, μικρά παιδιά που παίζουν ή όσους κάνουν τα ψώνια τους”, προαναγγέλλοντας παράλληλα εντατικοποίηση των ελέγχων το καλοκαίρι, ιδίως στο νότιο τμήμα της Ναυαρίνου, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος ατυχήματος.

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η αστυνόμευση, αλλά και η καθαρή οριοθέτηση των χώρων κίνησης. Η σημερινή κατάσταση φαίνεται να συντηρείται από ασάφειες, ελλιπή ενημέρωση και μια σήμανση που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Οι πεζοί ζητούν να αισθάνονται ασφαλείς σε χώρους που έχουν σχεδιαστεί για την αναψυχή και την κυκλοφορία τους, ενώ οι χρήστες ποδηλάτων και πατινιών χρειάζονται σαφείς κανόνες και διαδρομές, ώστε να μπορούν να μετακινούνται χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τους ίδιους και τους άλλους.

Την ίδια ώρα, κοινή επιθυμία των φίλων του ποδηλάτου, η οποία έχει εκφραστεί και στα social media, είναι να υπάρξει ουσιαστική επέκταση του ποδηλατόδρομου κατά μήκος της παραλίας, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών πόλεων. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ωστόσο, θα μπορούσε εκ των πραγμάτων να προχωρήσει μόνο μέσα από συνολικό κυκλοφοριακό σχεδιασμό, πιθανότατα με μονοδρόμηση της Ναυαρίνου.

Υπενθυμίζεται ότι σχετική συζήτηση για την επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων έγινε πρόσφατα στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, με αφορμή πρόταση που κατέθεσαν 53 ποδηλάτες της πόλης. Μεταξύ άλλων, είχε προταθεί η οριοθέτηση ποδηλατόδρομου στη Ναυαρίνου και η επέκτασή του έως το Messinian Bay.

Παράλληλα, αναγνώστες έχουν επισημάνει πολλές φορές ότι οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να εστιάσουν και στο σημείο όπου τελειώνει ο υφιστάμενος ποδηλατόδρομος πριν την Ανάσταση, καθώς λίγο πριν από αυτό υπάρχει τμήμα όπου δεν υφίσταται πεζοδρόμιο λόγω στενότητας, με αποτέλεσμα οι πεζοί να κινούνται αναγκαστικά πάνω στον ποδηλατόδρομο.

Η τραγωδία στην Ηλεία αλλά και το αμέσως επόμενο περιστατικό στην Κυπαρισσία υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η αδράνεια μπορεί να κοστίσει ζωές. Στην Καλαμάτα, όπου το πρόβλημα έχει ήδη καταγραφεί, το ζητούμενο είναι να μη μείνει η συζήτηση στα λόγια. Δήμος, Τροχαία και αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να δώσουν σαφείς απαντήσεις, ξεκινώντας από την σήμανση, πριν η καθημερινή επικινδυνότητα μετατραπεί σε ένα ακόμη τραγικό περιστατικό. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε χθες στο Mega, θίγοντας μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, την οδική ασφάλεια και τα ηλεκτρικά πατίνια. Αναφερόμενος στα ηλεκτρικά πατίνια, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την ασφάλειά τους, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται από ανηλίκους. Όπως είπε, “Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο”. Υπογράμμισε δε, ότι η κυκλοφορία τους σε μεγάλους δρόμους εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, τονίζοντας πως “από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαχειριστούμε το θέμα”.