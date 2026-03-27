Αίτημα για επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων της Καλαμάτας - Ολοκληρωμένες προτάσεις από ποδηλάτες της πόλης

Σημαντική συζήτηση για την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου ποδηλατοδρόμων πραγματοποιήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, με αφορμή έγγραφο – πρόταση που κατέθεσαν 53 ποδηλάτες της πόλης, το οποίο και υπέγραψαν.

Οι υπογράφοντες επανήλθαν στο ζήτημα της ποδηλατικής ανάπτυξης, καταθέτοντας συγκεκριμένες και αναλυτικές προτάσεις, οι οποίες παρουσιάστηκαν από τους Γιάννη Παπαδόπουλο και Ανδρέα Κουτσαντωνάκη. Όπως υπογραμμίστηκε, βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενός δικτύου που θα εξασφαλίζει ασφαλέστερες, ταχύτερες και οικονομικότερες μετακινήσεις, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας.

Οι ποδηλάτες εξέφρασαν την εκτίμηση ότι πλέον οι προτάσεις τους είναι πιο ώριμες για υλοποίηση, δεδομένης της ένταξης της Καλαμάτας σε προγράμματα πράσινης ανάπτυξης. Τόνισαν μάλιστα, ότι η επέκταση του δικτύου αποτελεί ουσιαστική απάντηση στο ολοένα αυξανόμενο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), ζητείται η ενσωμάτωση νέων παρεμβάσεων, όπως: Σύνδεση του Μητροπολιτικού Ναού της Υπαπαντής και του Νεκροταφείου με το δίκτυο ποδηλατοδρόμων, δημιουργία νέου ποδηλατόδρομου στην οδό Πραξιτέλους, με συνέχεια στη Βουλγαροκτόνου και κατάληξη στην παραλία (1.210 μ.), εξυπηρετώντας και σχολικές μονάδες της περιοχής, κατασκευή ποδηλατόδρομου στις οδούς Ψαρών και Αναλήψεως για σύνδεση δυτικού και ανατολικού παραλιακού μετώπου (340 μ.), δημιουργία άξονα στις οδούς Βασ. Γεωργίου και Σφακιανάκη, από την κεντρική πλατεία έως το ανατολικό τμήμα της πόλης και το Πανεπιστήμιο (1.300 μ.), επέκταση του κεντρικού ποδηλατόδρομου έως την οδό Αρτέμιδος και πρόσβαση στο Ανοιχτό Θέατρο (100 μ.), σύνδεση του δικτύου προς το νέο Δημαρχείο με τον σταθμό ΟΣΕ και την οδό Αριστομένους (470 μ.), δημιουργία ανισόπεδου ποδηλατόδρομου από τον Νέδοντα έως το Νοσοκομείο Καλαμάτας μέσω Νέας Εισόδου, ανάπτυξη διαδρομής από τον Κορδία έως την Πίστα Καρτ και τις εκβολές του Παμίσου, με προοπτική σύνδεσης με τη Μπούκα Μεσσήνης μέσω νέας γέφυρας, οριοθέτηση ποδηλατόδρομου στη Ναυαρίνου και επέκτασή του έως το Messinian Bay, ανακατασκευή διαβάσεων και βελτίωση υποδομών σε κομβικά σημεία, αντικατάσταση ακατάλληλων επιφανειών, όπως χωμάτινων τμημάτων στον Νέδοντα, με ανθεκτικά υλικά, καθώς και η συστηματική συντήρηση, σήμανση και αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιλογή κατάλληλων υλικών κατασκευής, με προτίμηση σε βιομηχανικό δάπεδο αντί για πλάκες ή κυβόλιθους, καθώς και στη δημιουργία περισσότερων χώρων στάθμευσης ποδηλάτων.

ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Οι προτείνοντες αναδεικνύουν τη σημασία της δημιουργίας ενός ενιαίου παραλιακού ποδηλατικού άξονα που θα συνδέει τη Μπούκα Μεσσήνης με τις παραλίες της Καλαμάτας, στα πρότυπα του δικτύου στη Δυτική Μάνη. Όπως σημειώνουν, ένα τέτοιο έργο θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Παράλληλα, θέτουν ερώτημα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ήδη εγκεκριμένου δικτύου της Β’ φάσης του ΣΒΑΚ.

Κατά τη συζήτηση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου, ο Διονύσης Αγάλος υπογράμμισε την ανάγκη συντήρησης του πρασίνου ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση των ποδηλατών. Ο Θεόδωρος Σταυριανόπουλος εστίασε στη βελτίωση των χώρων στάθμευσης, ιδιαίτερα σε σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και στις δανειστικές μονάδες ποδηλάτων. Ο ίδιος ανέδειξε δύο βασικούς άξονες χρήσης του ποδηλάτου: την εξυπηρέτηση και την άθληση, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος μπορεί να αξιοποιήσει χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω της συμμετοχής στις «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, Παναγιώτης Λύρας, τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της προσπάθειας, δίνοντας έμφαση στη διασύνδεση ανατολής – δύσης και στην επιμήκυνση του δικτύου. Όπως δήλωσε, το θέμα θα επανέλθει προς περαιτέρω ανάλυση, με συγκεκριμένη εισήγηση.

Κλείνοντας, οι ποδηλάτες επεσήμαναν ότι η Καλαμάτα συγκαταλέγεται ήδη στις πρώτες πόλεις της Ελλάδας σε επίπεδο ποδηλατικών υποδομών, γεγονός που αποτελεί ισχυρή βάση για περαιτέρω ανάπτυξη. Με καθημερινή χρήση του ποδηλάτου, δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει εμπειρία και από άλλες ελληνικές και ευρωπαϊκές πόλεις, καταθέτοντας ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις. Το στοίχημα πλέον για τη δημοτική αρχή είναι η αξιοποίηση αυτής της δυναμικής, με στόχο μια πόλη πιο βιώσιμη, λειτουργική και φιλική προς τον πολίτη.