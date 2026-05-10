Μεσσηνία: Ενημέρωση για την απεργία της ΑΔΕΔΥ

Σε χώρους εργασίας θα περιοδεύσει το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ μαζί με μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της και πρωτοβάθμιων συλλόγων του νομού, τη Δευτέρα 11 και την Τρίτη 12 Μαΐου, προκειμένου να ενημερώσουν τους δημοσίους υπαλλήλους σχετικά με την πανελλαδική απεργία, που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 13 του μήνα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα περιοδεύσουν: Τη Δευτέρα: Στις 10 το πρωί ΔΑΟΚ Τριφυλίας, στις 11 στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Τριφυλίας, όπου μία ώρα αργότερα θα δοθεί συνέντευξη Τύπου και στη 1.30 στον ΕΦΚΑ Τριφυλίας.

Την Τρίτη: Στις 9.30 το πρωί στο Δημαρχείο Καλαμάτας, στις 10.30 στη ΔΟΥ Καλαμάτας, στις 11.30 στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Στη 1 το μεσημέρι θα δοθεί συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο “Rex” και στη 1.30 η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στον ΕΦΚΑ Καλαμάτας.