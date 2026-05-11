Ιστορική εκδήλωση του ΚΚΕ με ομιλητή τον Κουτουμάνο

Εκδήλωση με θέμα “1946-2026: 80 χρόνια από την ίδρυση του ΔΣΕ. Aξιοποιούμε τα πλούσια συμπεράσματα”, οργανώνει η ΚΟΒ Ράχης του ΚΚΕ, σήμερα Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα, στην πλατεία Αβραμόγιαννη, στην Καλαμάτα.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Νίκος Κουτουμάνος μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ.

Θα ακολουθήσει παρέμβαση με ιστορικά στοιχεία της περιόδου από την περιοχή της δυτικής πόλης.