Μεσσηνία: Κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ για την απεργία της Τετάρτης

Στην ανακοίνωση – κάλεσμά του το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ αναφέρει ότι “μετά τα μεγάλα συλλαλητήρια της Εργατικής Πρωτομαγιάς, η πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία που προκήρυξε η Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ για τις 13 Μάη, είναι μια ακόμα ευκαιρία για τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα για να βάλουν ένα ακόμα λιθαράκι για την ανατροπή της πολιτικής που μας έχει φέρει ως εδώ, να διεκδικήσουν καλύτερους όρους ζωής και εργασίας” και σημειώνει:

“Σε μια πραγματικότητα όπου από τη μία τα δις για τις επενδύσεις των λίγων και την εμπλοκή σε ένα επικίνδυνο πολεμικό γαϊτανάκι με θύματα τους λαούς δίνουν και παίρνουν, ενώ από την άλλη οι ανάγκες των πολλών, των εργαζομένων και του λαού, αντιμετωπίζονται ως κόστος από το κράτος και τους εργοδότες, ο μόνος δρόμος είναι η οργάνωση του αγώνα.

Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για την όξυνση των ανισοτήτων, για την επιδείνωση της ζωής των συναδέλφων. Μισθοί που δεν φτάνουν για να βγάλουμε τον μισό μήνα, εργατικά «ατυχήματα» που πληθαίνουν με την έλλειψη συνθηκών ασφαλείας στην εργασία, ελαστικότητα στην εργασία, συνεχείς απολύσεις συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αυθαιρεσία διοικητικών παραγόντων, πειθαρχικές διώξεις για όποιον σηκώνει κεφάλι και αναδεικνύει προβλήματα, είναι αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ο εργαζόμενος δημόσιος υπάλληλος στην ζωή και την εργασία του. Αποτελεί πρόκληση για τους εργαζομένους που βιώνουν αυτή την κατάσταση, να βλέπουν τα σκάνδαλα με τους διάφορους «ημέτερους» γύρω από το κράτος και την κυβέρνηση, να τρωγοπίνουν στις πλάτες του λαού.

Δεν ανεχόμαστε άλλο αυτή την κατάσταση!

Διεκδικούμε: Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους – μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Ασφάλιση. Αυξήσεις μισθών που να καλύπτουν το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ζωής, ειδικά τώρα με τα οικονομικά απόνερα του πολέμου. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού - Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία - Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων 2016-2017 – αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για όλους τους εργαζομένους – όχι στην εργασιακή εξουθένωση. Κατάργηση των αντεργατικών νόμων και του νέου Πειθαρχικού Δικαίου. Καμία επιχειρηματική δράση στις υπηρεσίες του Δημοσίου – όχι στις ιδιωτικοποιήσεις”.