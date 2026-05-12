Μελέτη για αντιμετώπιση διάβρωσης στη Μεθώνη

Με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, εγκρίθηκε η μελέτη αντιμετώπισης του φαινομένου διάβρωσης με στόχο την προστασία του κάστρου και της παράκτιας ζώνης του οικισμού Μεθώνης.

Η έγκριση από την υπουργό δόθηκε με τους ακόλουθους όρους:

“1. Όλες οι εργασίες να πραγματοποιηθούν υπό την εποπτεία εντεταλμένων υπαλλήλων της ΕΦΑ Μεσσηνίας και της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, τις οποίες ο κύριος του έργου οφείλει να ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως πριν από την έναρξη αυτών, ώστε να γίνει από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες ο απαιτούμενος προγραμματισμός.

Να εξασφαλιστεί η αρχαιολογική παρακολούθηση του έργου από εξειδικευμένο προσωπικό, στο πλαίσιο υποέργου αρχαιολογικών εργασιών και σε περίπτωση που εντοπιστούν αρχαιότητες, χερσαίες ή ενάλιες, κατά την εκτέλεσή του, να διεξαχθεί, βάσει των προβλεπομένων στο άρθρο 37, παρ. 6 του Ν. 4858/2021, σωστική ανασκαφική έρευνα με δαπάνη του κυρίου του έργου, με φορέα υλοποίησης κατ’ αρμοδιότητα την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ή την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων. Από τα αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας να κριθεί η περαιτέρω πορεία του έργου μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου του ΥΠΠΟ.

3) Η παρούσα απόφαση εκδίδεται από πλευράς αρχαιολογικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των ισχυουσών γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων, δεν αντικαθιστά την οικοδομική άδεια ή οιαδήποτε άλλη άδεια απαιτείται από το νόμο από οιαδήποτε άλλη αρχή ή υπηρεσία και δεν αποτελεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο απονομή ή αναγνώριση δικαιωμάτων κυριότητας, νομής ή κατοχής”.