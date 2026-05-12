Εθελοντική ομάδα #αγαπάμεΔεσύλλα: Κέρδισε το Βραβείο Ευρωπαίων Πολιτών “Κώστας Καρράς”

Η βράβευση αυτή αποτελεί αναγνώριση της πολύπλευρης δράσης της ομάδας για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του Δεσύλλα και της Άνω Μεσσηνίας, αλλά και της δύναμης που μπορεί να αποκτήσει μια μικρή τοπική κοινωνία όταν λειτουργεί συλλογικά και με αγάπη για τον τόπο της. Μέσα από τις παρεμβάσεις της ομάδας, ο Δεσύλλας τα τελευταία χρόνια απέκτησε μια νέα εξωστρέφεια, αναδεικνύοντας την ιστορία, τα μονοπάτια, τις πηγές, τα πολιτιστικά στοιχεία και τη συλλογική μνήμη του χωριού. Ιδιαίτερη θέση σε αυτή τη διαδρομή κατέχει ο ιστορικός σιδηροδρομικός σταθμός του Δεσύλλα, ο οποίος εξελίχθηκε σε σύμβολο πολιτισμού, εθελοντισμού και κοινωνικής συμμετοχής. Γύρω από τον σταθμό αναπτύχθηκαν σημαντικές δράσεις και πολιτιστικές πρωτοβουλίες, με κορυφαία το Εθελοντικό Φεστιβάλ Πολιτισμού “192,4”, που είναι αφιερωμένο στην ιστορία και την κληρονομιά του σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου και έχει καθιερωθεί ως ένας ζωντανός θεσμός συνάντησης, πολιτισμού και δημιουργίας. Η παρουσία της ομάδας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών συγκίνησε πολλούς από τους συμμετέχοντες, ενώ ιδιαίτερα θερμά και ενθαρρυντικά ήταν τα μηνύματα που έλαβαν τα μέλη της από προσωπικότητες και εκπροσώπους οργανισμών που παρακολούθησαν τη βράβευση και άκουσαν το όραμα και την ιστορία του τόπου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους κατοίκους του Δεσύλλα, που αποτέλεσαν τους πραγματικούς στυλοβάτες της πορείας αυτής, αλλά και στις γυναίκες του χωριού που στηρίζουν διαχρονικά με αγάπη και ανιδιοτέλεια κάθε δράση της ομάδας. Η ευρωπαϊκή αυτή διάκριση αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα πως η περιφέρεια, ο πολιτισμός και ο εθελοντισμός μπορούν να δημιουργήσουν πρότυπα δράσης με αναγνώριση και αντίκτυπο σε ολόκληρη την Ευρώπη.