Europe – Gulf Forum στην Costa Navarino: “Απόβαση” αρχηγών κρατών στη Μεσσηνία

Μία διοργάνωση διεθνούς βεληνεκούς, όπου αναμένεται να βρεθούν σημαντικές πολιτικές και επιχειρηματικές παρουσίες. Πέρα από τον Ελληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επιβεβαιωμένες είναι οι παρουσίες της πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί (είναι επίσης και ΥΠΕΞ) μαζί με τον αρχηγό του κράτους του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, καθώς επίσης των Προέδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, αλλά και του Εμίρη του Κουβέιτ Μισάλ Αλ-Αχμάντ Αλ-Τζαμπρ Αλ-Σαμπάχ.

Πληροφορίες φέρουν ως πιθανή την παρουσία και άλλων πολιτικών προσωπικοτήτων όπως του Προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Οπως είναι λογικό η παρουσία αρχηγών κρατών και άλλων πολιτικών ηγετών, καθώς και αρκετών επιχειρηματικών παραγόντων έχει σημάνει επιφυλακή όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και κεντρικό επίπεδο με τα μέτρα ασφαλείας να είναι στον μέγιστο βαθμό.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROPE - GULF FORUM

Το Europe – Gulf Forum είναι μία σύνοδος κορυφής της Ευρώπης και Κόλπου που διοργανώνεται από τον όμιλο Antenna σε συνεργασία με το σημαντικό think tank των ΗΠΑ Atlantic Council, που λόγω του πολέμου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη συνεργασία της Ευρώπης με τις χώρες της περιοχής.

Στις εργασίες του Forum σημαίνοντα ρόλο θα έχει ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Τόνι Μπλερ, που εδώ και τρεις μήνες κατέχει θέση ανώτερου συμβούλου στον όμιλο Antenna.

Το τριήμερο λοιπόν από τις 15 έως και τις 17 Μαΐου θα συζητηθούν και θα αναλυθούν θέματα γεωπολιτικής και οικονομικής φύσεως και συνεργασίας των δύο πλευρών σε μια πλατφόρμα διαλόγου, με στόχο την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και του Κόλπου.

Πέραν όμως από την παραπάνω ατζέντα εν μέσω φλεγόντων γεωστρατηγικών εξελίξεων, η παρουσία σημαντικών πολιτικών και επιχειρηματικών προσωπικοτήτων δεν αποκλείεται να αναδείξει και ευκαιρίες νέων επενδυτικών πλάνων επί ελληνικού εδάφους και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο.

Δ.Πλ.