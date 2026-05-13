Απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ στην Καλαμάτα (βίντεο-φωτογραφίες)

Στις ομιλίες τους οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών σωματείων επέκριναν την κυβέρνηση και τις πολιτικές που ακολουθεί και σημείωσαν την ακρίβεια, τις αυξήσεις στα ενοίκια, τα καύσιμα και το ρεύμα και το γεγονός ότι οι μισθοί φθάνουν μόνο για το μισό μήνα. Επέκριναν τη στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων, τον εκφοβισμό και τις πειθαρχικές διώξεις των εκπαιδευτικών, την προτεραιότητα για δαπάνες για στρατιωτικούς εξοπλισμούς και τη συμμετοχή της χώρας σε πολέμους και από την άλλη, την αδιαφορία για αυξήσεις σε μισθούς, ώστε ο κόσμος να ζει με αξιοπρέπεια, για προσλήψεις κι ενίσχυση της δημόσιας υγείας.

Οι εκπρόσωποι των σωματείων τόνισαν ότι διεκδικούν: Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους – μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Ασφάλιση. Αυξήσεις μισθών που να καλύπτουν το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ζωής, ειδικά τώρα με τα οικονομικά απόνερα του πολέμου. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού - Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία - Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων 2016-2017 – αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για όλους τους εργαζομένους – όχι στην εργασιακή εξουθένωση. Κατάργηση των αντεργατικών νόμων και του νέου Πειθαρχικού Δικαίου. Καμία επιχειρηματική δράση στις υπηρεσίες του Δημοσίου – όχι στις ιδιωτικοποιήσεις.

Στη συγκέντρωση μίλησαν οι πρόεδροι του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς, της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας Φώτης Γαϊτάνης, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χριστίνα Λαδά, ο Παναγιώτης Μερτίκας – μέλος του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων σε Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Μαρία Γαλέα και των συνταξιούχων εκπαιδευτικών Βαγγελιώ Παναγάκη.