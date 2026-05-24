Τραγωδία στη Ζαχάρω: Νεκρός 29χρονος από την Καλαμάτα σε τροχαίο δυστύχημα

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ζαχάρως από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, με θύμα έναν 29χρονο άνδρα από την Καλαμάτα με τα αρχικά Δ.Σ.

Ήταν περασμένες 6.30 το πρωί της Κυριακής, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος -και είχε κατεύθυνση προς Πύργο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κατέληξε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας.

Σύμφωνα με το patrisnews, η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή, που το αυτοκίνητο του σφηνώθηκε κάτω από το βαρύ όχημα.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το αυτοκίνητο μετατράπηκε κυριολεκτικά σε άμορφη μάζα σιδερικών, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για αρκετή ώρα προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον 29χρονο οδηγό, όμως ήταν ήδη αργά καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Η Τροχαία Πύργου έχει αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το Ι.Χ. προσέκρουσε στη σταθμευμένη νταλίκα.