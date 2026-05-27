Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας: Ανοιχτή σύσκεψη ενάντια στην ισραηλινή επένδυση στη Δυτική Παραλία

Σε ανακοίνωση - κάλεσμά της η Αντιφασιστική αναφέρει ότι “το τελευταίο διάστημα συζητείται πλατιά στην πόλη αλλά και ευρύτερα το σχέδιο φαραωνικής τουριστικής επένδυσης στη Δυτική Παραλία της Καλαμάτας από την ισραηλινή εταιρεία IDM. Ύστερα από μια απαράδεκτη και αδιαφανή διαδικασία – εξπρές το σχέδιο έχει υπαχθεί στο νόμο 4864/2021 ως στρατηγική επένδυση κατηγορίας 1, ύστερα από μια δεκαήμερη διαβούλευση – παρωδία που στέρησε από την τοπική κοινωνία το δικαίωμα στην πλήρη γνώση όλων των παραμέτρων. Κυρίως όμως θέλησε να προλάβει κάθε αντίσταση από την πλευρά των πολιτών για τα πολύ σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν”.

Ως σοβαρά ζητήματα καταγράφει, μεταξύ άλλων: “Πρώτο και κύριο, την όλο και πιο έντονη οικονομική διείσδυση του γενοκτονικού Ισραήλ στη χώρα με την προκλητική στήριξη από την κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή ολόκληρες περιοχές στην Αθήνα, τη Χαλκιδική και σε άλλα μέρη τουριστικού ενδιαφέροντος ελέγχονται μέσω μαζικής αγοράς κατοικιών από ισραηλινούς, άτομα και εταιρείες που συμπεριφέρονται σαν να βρίσκονται σε αποικιοκρατούμενη χώρα. Η παρουσία της ELBIT στην 120 ΠΕΑ δεν είναι ‘συνεργασία’ αλλά συνενοχή στο έγκλημα που διαπράττεται στη Γάζα. Δε θέλουμε η πόλη μας να γίνει ένας ακόμη κρίκος σ’ αυτή την αλυσίδα της ντροπής.

Δεύτερο, την ουσιαστική ιδιωτικοποίηση της παραλιακής ζώνης. Για πρώτη φορά στα όρια του Δήμου Καλαμάτας κινδυνεύουμε να στερηθούμε τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ελεύθερη πρόσβαση στην ακτή, κι αυτό γιατί τα άρθρα 5 και 6 του σχετικού νόμου το προβλέπουν.

Τρίτο, η αλλαγή που βλέπουμε να ξεδιπλώνεται μπροστά μας τα τελευταία χρόνια, όπου η πόλη παραδίνεται στην άμετρη τουριστικοποίηση, τη στιγμή που η πολιτεία απαξιώνει άλλους παραγωγικούς κλάδους (γεωργία, κτηνοτροφία κ.α.) και υποβαθμίζει υπηρεσίες κρίσιμες για την επιβίωση μας, όπως το νοσοκομείο. Συνέπεια όλου αυτού είναι να ανεβαίνουν ανεξέλεγκτα τα ενοίκια και οι τιμών των προϊόντων και των υπηρεσιών και να υποβαθμίζονται οι συνθήκες διαβίωσης του λαού. Η ‘ανάπτυξη’ αυτού του είδους που μας υπόσχονται σημαίνει υπερκέρδη για τους μεγαλοεπενδυτές και για τους εργαζόμενους ψίχουλα και άθλιες συνθήκες εργασίας.

Τέλος, δεδομένου του μεγέθους της κατασκευής (σε 200 στρέμματα, θα χτιστούν 40.000 τ.μ., δηλ. 240 κατοικίες και ένα πεντάστερο ξενοδοχείο 140 δωματίων), αναρωτιόμαστε αν είναι δυνατόν να αντεπεξέλθει η πόλη μας σε παροχή υπηρεσιών, όπως η αποκομιδή σκουπιδιών, η παροχή νερού, αποχέτευσης κλπ.”.

Καταλήγοντας, παρατηρεί πως “για όλα αυτά δεν πρέπει ούτε θέλουμε να μείνουμε απλοί θεατές. Έχουμε χρέος να αντισταθούμε στην ιδιωτικοποίηση της ακτής και στη μετατροπή της χώρας σε προτεκτοράτο του Ισραήλ και να υπερασπιστούμε την ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε σημείο της ακτής”.

Και καλεί “κάθε πολίτη, συλλογικότητα, εργατικό σωματείο και κοινωνικό φορέα που είτε έχει πάρει θέση ενάντια στην ισραηλινή επένδυση είτε έχει ανάλογους προβληματισμούς” στη σημερινή ανοιχτή σύσκεψη.