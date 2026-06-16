Το Ρίπεσι υποψήφιο για το «Best Tourism Villages 2026»

Στις πέντε ελληνικές υποψηφιότητες για τα «Best Tourism Villages 2026» του UN Tourism προκρίθηκε η Κεφαλόβρυση (Ρίπεσι) του Δήμου Τριφυλίας.

Η τοπική κοινότητας μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από το υπουργείο Τουρισμού, επιλέχθηκε ως μια από τις πέντε ελληνικές υποψηφιότητες της χώρας μας για το Best Tourism Villages 2026» του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Μια υποψηφιότητα που σίγουρα από μόνη της αποτελεί διάκριση, αλλά και απόδειξη των σπουδαίων πραγμάτων που γίνονται στο ορεινό αυτό χωριό της Τριφυλίας.

Σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται: «Μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για το Δήμο Τριφυλίας και ειδικότερα για την Κεφαλόβρυση (Ρίπεσι) γνωστοποιήθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού, καθώς το χωριό μας προκρίθηκε στις ελληνικές υποψηφιότητες για το «Best Tourism Villages 2026» του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UN Tourism).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από το Υπουργείο Τουρισμού, η Κοινότητα Κεφαλόβρυσης (Ρίπεσι) Τριφυλίας επιλέχθηκε μαζί με τον Γαλησσά Σύρου, την Ελάτη Τρικάλων, την Ερμιόνη Αργολίδας και τα Πατρικά Χίου, ως μία από τις πέντε ελληνικές υποψηφιότητες που θα διεκδικήσουν διεθνή διάκριση στο πλαίσιο του θεσμού.

Ήδη και μόνο η πρόκριση της Κεφαλόβρυσης (Ρίπεσι) στις πέντε ελληνικές υποψηφιότητες αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική επιτυχία για το χωριό μας, καθώς αναγνωρίζει σε εθνικό επίπεδο την ιδιαίτερη ταυτότητα, την πολιτιστική κληρονομιά και τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξής του.

Η επιλογή της Κεφαλόβρυσης (Ρίπεσι) αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ενδοχώρας του Δήμου μας. Η ιστορία, το φυσικό περιβάλλον, η βιώσιμη διαχείριση των πόρων, η πολιτιστική κληρονομιά, η αυθεντικότητα, η γαστρονομία και η φιλοξενία που διαχρονικά χαρακτηρίζουν το χωριό μας αναδεικνύονται πλέον σε διεθνές επίπεδο, δημιουργώντας νέες προοπτικές προβολής και ανάπτυξης για την ορεινή περιοχή του Δήμου μας.

Η υποψηφιότητα κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Τριφυλίας και υλοποιήθηκε μέσα από τη συνεργασία της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλόβρυσης (Ρίπεσι), της Μάλι Μάλι Ρίπεσι Κοιν.Σ.Επ., την Αντιδήμαρχο Τουρισμού κα. Μαρία Παναγοπούλου και την Πρ/νη Αυτ. Τμηματος Κοιν Προστασίας, Δημ. Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τριφυλίας κα. Φωτεινή Στυλιανού, οι οποίοι εργάστηκαν συστηματικά για τη συγκέντρωση στοιχείων, την τεκμηρίωση και τη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας. Η ένταξη στα Best Tourism Villages του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού παρέχει σε έναν προορισμό διεθνή αναγνώριση και προβολή, πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο, και τη δυνατότητα λήψης εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης για τη βιώσιμη τουριστική του ανάπτυξη.

Τα τελευταία χρόνια, η τοπική κοινότητα, σε συνεργασία με την «Μάλι Μάλι Ριπέσι» Κοιν.Σ.Επ. υλοποιεί ένα συμμετοχικό μοντέλο αγροτικής αναβίωσης μέσα από τον πολιτισμό, τη βιωσιμότητα και τον κοινοτικό τουρισμό.

Η συμμετοχή και των πέντε χωριών αναδεικνύει τον πλούτο, την αυθεντικότητα και τη δυναμική της ελληνικής υπαίθρου.

Η Κεφαλόβρυση (Ρίπεσι) συνεχίζει με αισιοδοξία και υπευθυνότητα την προσπάθεια για την προστασία, ανάδειξη και βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας, έχοντας πλέον την τιμή να εκπροσωπεί την Ελλάδα σε έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς για τον αγροτικό και βιώσιμο τουρισμό».

Κ.Μπ.