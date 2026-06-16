Συνάντηση συνεργασίας του δημάρχου Καλαμάτας με το νέο Δ.Σ. του Κέντρου Λαογραφικών Μελετών

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, πραγματοποίησαν σήμερα η πρόεδρος του Κέντρου Λαογραφικών Μελετών Καλαμάτας Γεωργία Κωνσταντακοπούλου και μέλη του νέου Δ.Σ.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία μεταξύ του Δήμου και του Κέντρου, το οποίο εστιάζει στην έρευνα, μελέτη, διάσωση, προβολή και διδασκαλία των ελληνικών παραδοσιακών χορών και του λαϊκού πολιτισμού.

Μάλιστα, το περασμένο Σάββατο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και η καθιερωμένη πλέον ετήσια εκδήλωση στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων της πόλης.

Στη συνάντηση την πρόεδρο του Κέντρου, συνόδευαν τα μέλη του Δ.Σ.: Δημήτρης Δημέας, Σταματούλα Τσόλκα, Χρήστος Ζερίτης, Σταυρούλα Βασιλοπούλου, Αντώνης Καζάκος και Λαμπρινή Παράσχου.