Κάλεσμα ΑΔΕΔΥ για την απεργία των εργαζομένων του ΕΦΚΑ

Το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ στηρίζει και καλεί τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ στο νομό σε μαζική συμμετοχή στην απεργία, που έχει προκηρύξει η Π.Ο.Σ.Ε. ΕΦΚΑ για αύριο Τετάρτη 17 Ιουνίου.

“Στηρίζουμε τα αιτήματά τους, όπως για ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας στους χώρους δουλειάς, για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο ύψος των πραγματικών αναγκών, για συντήρηση των κτιρίων που στεγάζουν τις υπηρεσίες, για ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφάλειας, αλλά και ενάντια στην εμπορευματοποίηση-ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ασφάλισης”, αναφέρει το Δ.Σ. του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ.

Ακόμα, παρατηρεί πως “η απεργιακή κινητοποίηση αφορά κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του ασφαλιστικού φορέα, την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης σε όλη την χώρα”.