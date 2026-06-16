eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026 17:59

Κάλεσμα ΑΔΕΔΥ για την απεργία των εργαζομένων του ΕΦΚΑ

Γράφτηκε από την

Κάλεσμα ΑΔΕΔΥ για την απεργία των εργαζομένων του ΕΦΚΑ

Navarino Agora

 

Το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ στηρίζει και καλεί τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ στο νομό σε μαζική συμμετοχή στην απεργία, που έχει προκηρύξει η Π.Ο.Σ.Ε. ΕΦΚΑ για αύριο Τετάρτη 17 Ιουνίου.

“Στηρίζουμε τα αιτήματά τους, όπως για ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας στους χώρους δουλειάς, για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο ύψος των πραγματικών αναγκών, για συντήρηση των κτιρίων που στεγάζουν τις υπηρεσίες, για ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφάλειας, αλλά και ενάντια στην εμπορευματοποίηση-ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ασφάλισης”, αναφέρει το Δ.Σ. του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ.

Ακόμα, παρατηρεί πως “η απεργιακή κινητοποίηση αφορά κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του ασφαλιστικού φορέα, την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης σε όλη την χώρα”.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις