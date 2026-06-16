Η αντίδραση της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις καταγγελίες του Δήμου Οιχαλίας για το βιοαέριο

Με δύο βασικά επιχειρήματα απαντά η Περιφέρεια Πελοποννήσου στις αιτιάσεις της δημοτικής αρχής Οιχαλίας για την υπόθεση της μονάδας βιοαερίου στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά , μετά τη σύγκρουση που προκάλεσε η αποκάλυψη της ύπαρξης βεβαίωσης χωροθέτησης για το έργο.

Η Περιφέρεια υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη πράξη αποτελεί υποχρεωτική διοικητική διαδικασία και όχι έγκριση της επένδυσης, ενώ υπενθυμίζει ότι έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έχει ταχθεί δημόσια κατά της εγκατάστασης της μονάδας. Παράλληλα καλεί σε ενότητα και κοινό μέτωπο για την προστασία της περιοχής, απορρίπτοντας τη λογική της σύγκρουσης μεταξύ των δύο φορέων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου οφείλει να αποκαταστήσει την αλήθεια και να διευκρινίσει ορισμένα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την υπόθεση της προτεινόμενης εγκατάστασης μονάδας βιοαερίου στο Επιχειρηματικό Πάρκο Μελιγαλά.

Η Βεβαίωση Χωροθέτησης αποτελεί διοικητική πράξη, η έκδοση της οποίας προβλέπεται υποχρεωτικά από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα τεχνικά, χωροταξικά και νομικά κριτήρια, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη βεβαίωση χρήσης γης ή άλλες αντίστοιχες διοικητικές πράξεις που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας. Η πράξη αυτή δεν αποτελεί έγκριση του έργου, δεν συνιστά άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας και δεν εκφράζει πολιτική βούληση υπέρ της υλοποίησής του. Αποτυπώνει αποκλειστικά τη συμβατότητα μιας προτεινόμενης δραστηριότητας με τις ισχύουσες χρήσεις γης και το θεσμοθετημένο χωροταξικό καθεστώς της περιοχής.

Η θέση της Περιφέρειας Πελοποννήσου απέναντι στη συγκεκριμένη επένδυση είναι απολύτως σαφής, δημόσια διατυπωμένη και θεσμικά καταγεγραμμένη. Με εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, η Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας γνωμοδότησε ξεκάθαρα αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της συγκεκριμένης μονάδας. Αυτή είναι η ουσιαστική και πολιτικά κρίσιμη πράξη της Περιφέρειας, η οποία αποτυπώνει χωρίς καμία αμφιβολία τη θέση της απέναντι στο έργο.

Την ίδια στάση εξέφρασαν και οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας, όπου συμμετείχαν τρεις Αντιπεριφερειάρχες, δηλώνοντας την αντίθεσή τους στον συγκεκριμένο σχεδιασμό και την πρόθεση της Περιφέρειας να στηρίξει κάθε νόμιμη και θεσμική ενέργεια που θα αναληφθεί από την τοπική κοινωνία.

Άλλωστε, η συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος στην Επιτροπή Αγώνα προέκυψε ακριβώς ως έμπρακτη απόδειξη αυτής της στήριξης και της κοινής προσπάθειας που αναπτύχθηκε μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και τοπικής κοινωνίας.

Είναι επίσης γεγονός ότι η ύπαρξη της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης είχε αναφερθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου από μέλη της Δημοτικής Αρχής, χωρίς τότε να τεθεί οποιοδήποτε ζήτημα απόκρυψης ή παραπλάνησης.

Η ουσία του θέματος βρίσκεται αλλού. Η προστασία μιας περιοχής που ήδη αντιμετωπίζει σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις απαιτεί ενιαίο μέτωπο, θεσμική σοβαρότητα και κοινή στρατηγική από όλους τους φορείς. Περιφέρεια Πελοποννήσου και Δήμος Οιχαλίας οφείλουν να βρίσκονται στην ίδια πλευρά της προσπάθειας, με μοναδικό στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων των κατοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Για τον λόγο αυτό, η επιλογή της σύγκρουσης και της στοχοποίησης δεν συμβάλλει στην επίτευξη του κοινού στόχου. Αντίθετα, αποδυναμώνει τη συλλογική διεκδίκηση και δημιουργεί ρήγματα σε μια προσπάθεια που απαιτεί συστράτευση και ενότητα.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένει σταθερή στις θέσεις της, συνεπής στις αποφάσεις της και παρούσα σε κάθε θεσμική και νομική διαδικασία που υπηρετεί το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας. Η προστασία του περιβάλλοντος και η υπεράσπιση των κατοίκων δεν μπορεί να αποτελούν πεδίο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά κοινή ευθύνη όλων μας».