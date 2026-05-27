Λεωφορείο του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας με τις λωρίδες βιοποικιλότητας

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Νάσου Μάκιου σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας που τιμάται κάθε χρόνο στις 22/5 κι έχει θεσπιστεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Το λεωφορείο του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας έχει ντυθεί με τις λωρίδες βιοποικιλότητας (biodiversity stripes), απεικονίζοντας οπτικά τη μείωση της βιοποικιλότητας με την πάροδο του χρόνου, από το 1970 έως και το 2020. Οι κάθετες χρωματικές λωρίδες ξεκινούν από έντονο πράσινο (υψηλή βιοποικιλότητα), στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου και σταδιακά γίνονται κίτρινες και καταλήγουν σε γκρι, στο πίσω μέρος του λεωφορείου, δείχνοντας την απώλεια ειδών και πληθυσμών άγριας ζωής. Η ιδέα, όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μάκιος, είναι να παρουσιάζεται μ’ έναν πολύ απλό και άμεσα κατανοητό τρόπο η «μετάβαση από το πράσινο στο γκρι» του πλανήτη μας. Επίσης, σκανάροντας το QRcode που βρίσκεται πάνω στο λεωφορείο ή αν επισκεφτεί κάποιος την ιστοσελίδα biodiversitystripes.info μπορεί ν’ αντλήσει περισσότερες πληροφορίες για τις συγκεκριμένες λωρίδες.

Παράλληλα, αναγράφεται ένα μήνυμα πάνω στο λεωφορείο που αναφέρει ότι η άγρια ζωή (οι πληθυσμοί θηλαστικών, πουλιών, ψαριών, αμφιβίων και ερπετών) έχουν μειωθεί κατά περίπου 73% παγκοσμίως τα τελευταία 50 χρόνια (από το 1970 έως το 2020). Το μήνυμα αυτό, όπως αναφέρει ο κ. Μάκιος, βασίζεται σε δεδομένα του Living Planet Index, ενός διεθνούς επιστημονικού δείκτη που μετρά την κατάσταση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας.

Τις λωρίδες βιοποικιλότητας δημιούργησε ο κ. Miles Richardson, καθηγητής στο «University of Derby», το 2022. Εμπνεύστηκε από τις περίφημες «κλιματικές λωρίδες» (climate stripes) του Ed Hawkins από το University of Reading, οι οποίες δείχνουν την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μέσα από μπλε και κόκκινες λωρίδες.

Οι κλιματικές λωρίδες είχαν «ντύσει» το 2025, στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ένα ακόμη λεωφορείο του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας με πρωτοβουλία πάλι του πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα Νάσου Μάκιου.

«Είναι αντιληπτό ότι η αξιοποίηση των αστικών λεωφορείων ως μέσο δημόσιας ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έχει ιδιαίτερα σημαντικά οφέλη, καθώς μεταφέρει το μήνυμα της προστασίας του περιβάλλοντος μέσα στην καθημερινότητα των πολιτών. Ένα λεωφορείο που κυκλοφορεί καθημερινά στους δρόμους της πόλης λειτουργεί ως ένα “κινητό μέσο ευαισθητοποίησης”, προσεγγίζοντας ανθρώπους κάθε ηλικίας και κοινωνικής ομάδας μ’ έναν άμεσο, απλό και οπτικά κατανοητό τρόπο», σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μάκιος.

Σημειώνεται ότι το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας στηρίζει διαχρονικά πρωτοβουλίες που προάγουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά σε αντίστοιχες δράσεις, σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς.